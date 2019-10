Elle fait découvrir les frites nordistes aux Bourguignons !

Calais, France

Rien ne semblait destiner Sabrina Mourche à ouvrir un jour une friterie. Cette Calaisienne de 39 ans a d'abord travaillé dans l'armée. Elle a été en poste à Arras puis mutée à Auxonne, en Bourgogne où elle est restée jusqu'en 2014. Elle quitte alors l'armée, revient dans le Nord-Pas-de-Calais où elle se forme dans la restauration, et revient finalement à Auxonne en 2019. Elle vient donc d'ouvrir, depuis le début du mois d'octobre, une friterie ouverte du lundi au jeudi à l'heure du déjeuner sur le parking de la mairie de cette ville de 8.000 habitants. Et les vendredi et samedi soir, elle ouvre sa friterie sur la place de son village, Aumur, dans le Jura.

"Il y a beaucoup de kebabs et de pizza dans la région, mais peu de friteries", explique Sabrina Mourche - Photo fournie par Sabrina Mourche

« Entre deux cuissons, je propose aux clients de goûter les frites. et en général, ils me disent qu'ils les trouvent très bonnes et que ça change beaucoup de la friture traditionnelle », explique Sabrina Mourche qui se fait fort de faire connaître la cuisson des frites au gras de bœuf aux habitants de sa région d'adoption!

« Là où je suis installée, il y a beaucoup de kebabs et de pizza, mais finalement pas de friterie », explique Sabrina. Du coup, sans surprise, elle a vite eu parmi ses premiers clients des Nordistes ou des gens qui ont habité dans le Nord-Pas-de-Calais, heureux de retrouver un peu de la région dans cette friterie. Elle a ainsi vu défilé des clients ayant habité à Dunkerque, à Lille ou encore à Valenciennes. « Ils sont fiers qu'on ait ouvert notre friterie a côté de chez eux », sourit Sabrina.

Parce qu'elle ne s'est pas lancée complètement seule dans l'aventure. Elle est aidée par son mari, lui aussi ancien militaire désormais à la retraite qui l'aide beaucoup dans sa nouvelle activité, ce qui lui permet aussi de consacrer du temps à son garçon de 8 ans. Toutes les infos sur la friterie de Sabrina Mourche sont sur sa page Facebook.