Nice : "Cela me semblait naturel de le faire", une famille accueille une réfugiée ukrainienne et son bébé

Chaque jours des centaines d'ukrainiens arrivent à Nice. Le premier défi pour eux, trouver un toit. Pour les accueillir, certains niçois ont ouvert leur maison et fait un peu de place pour eux. C'est le cas d'Hélène et de sa famille. Ils accueillent depuis deux semaines chez eux une ukrainienne et son bébé.

En quelque jours un lien très fort s'est crée. Tatiana et son bébé habitent dans un studio de 25 mètres carrés collé à la maison d'Hélène et de sa famille. Cette niçoise n'a pas hésité une seconde quand une association lui a proposé d'accueillir l'ukrainienne et son bébé de 2 ans Zlata. "Ils avaient voyagé pendant hui jours dans une petite voiture, ils sont paumés, ils ne savent pas où aller. La maman pleurait parce qu'elle avait peur de dormir dans la rue", explique-t-elle. "Cela me semblait naturel de le faire", conclut Hélène.

"J'avais peur de devoir dormir dans la rue avec mon bébé", Tatiana

Une chance inouïe pour Tatiana a un grand sourire aux lèvres. "Je me sens en confiance, je me sens bien. J'ai beaucoup de chance d'être accueillie ici", dit-elle. "Quand je suis arrivée à Nice, j'avais peur de devoir dormir dans la rue avec mon bébé. Hélène et sa famille sont si gentils. Ils me donnent tout ce dont j'ai besoin", assure l'Ukrainienne. "La seule chose qui m'inquiète ce sont mes deux fils qui ont du rester en Ukraine parce qu'ils ont plus de 18 ans et peuvent être mobilisés pour aller faire la guerre. En ce moment ils vivent dans la cave de notre maison et les obus tombent tout de temps", déplore-t-elle.

Seul problème, la barrière de langue. Hélène ne parle pas ukrainien et Tatiana ne parle aucune autre langue. Mais elles ont trouvé une solution, les traducteurs en ligne. "On peut se parler de tout !", se réjouit Hélène.

"On a vraiment besoin de familles citoyennes"

Cet accueil c'est l'affaire de toute la famille, même de Maëlle 14 ans et Gabriel 12 ans, très fiers d'accueillir les Ukrainiennes chez eux. "Partager sa maison avec quelqu'un que l'on ne connait pas et aider des gens dans le besoins, j'en suis fière", raconte Maëlle. Alors Hélène ne regrette pas une seule seconde d'avoir ouvert sa porte. "On est des étrangères et pourtant en deux semaines pour moi Tatiana est devenue quelqu'un de ma famille", détaille la niçoise.

Elle aimerait donner envie à d'autres familles de faire de même. Car les volontaires pour accueillir des ukrainiens sont bien trop rares. "On a vraiment besoin de familles citoyennes", martèle-t-elle.

Plusieurs associations niçoises aident les ukrainiens à trouver un toit. Plusieurs se trouvent notamment au 13 rue Trachel à Nice. Vous pouvez aussi contacter l'Association franco ukrainienne de la côte d'Azur.