" Elle m'a humiliée " : la maire de Château-Renault mise en cause par des agents municipaux

Que se passe-t-il derrière les portes de la mairie de Château-Renault ? La conseillère départementale LR Brigitte Dupuis a remporté en juin 2020 les élections municipales, mettant fin à une gouvernance communiste durant trois mandats. Mais depuis son arrivée au pouvoir, l'édile est pointé du doigt par plusieurs de ses agents municipaux. Ils dénoncent un malaise et un mal-être face à ses agissements présumés.

Les relations se sont, selon eux, vite dégradées. " Le premier contact que j'ai eu avec la nouvelle municipalité, c'était en juillet 2020. On est venu me dire que l'on n'allait pas faire de chasse aux sorcières. C'était donc un présage ", assure un agent.

Car bon nombre d'entre eux auraient, selon les syndicats quittés leur fonction à la mairie. 25 %, soit un quart des effectifs sur environ 80 agents que compte la municipalité. Un chiffre démenti par Stéphane Chartier, chef de cabinet de Brigitte Dupuis qui a reçu France Bleu Touraine. " Il y en a 15 précisément et une grande partie pour des évolutions ou des rapprochements familiaux. On ne peut pas nier qu'il y a quelques personnes qui sont parties, pour des divergences ". Dans un communiqué de la mairie, signé par l'édile, est ajouté que le nombre d'arrêts supplémentaires le sont pour des raisons de maladie d'accidents du travail... ; il n'est pas acceptable que l'on associe en cause principale le management et l'organisation de la commune.

La peur de représailles

Pourtant, ce management, c'est bien ce qui pose problème à entendre certains agents. Beaucoup ont décliné toute interview de peur de " représailles ". Une peur qui a poussé tout de même certains à vouloir agir et s'exprimer sous réserve de respecter une condition : l'anonymat.

Pour résumer le management de Brigitte Dupuis, ils sont nombreux à utiliser les termes " toxique " et " dictatorial ". " Elle est odieuse. Elle me fait peur. Quand je la vois, j'enfile ma carapace. Je n'ai jamais rencontré un personnage comme ça. Elle nous détaille de la tête au pied, elle est méprisante dans ses propos. Elle m'a humiliée. Je ne lui ai rien fait, je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça ", précise Lucie* qui prend depuis plus d'un an des anxiolytiques et est suivi par une psychologue. " Le jour où elle sera partie, je serai vraiment heureuse. J'en ai gros sur le cœur ", ajoute l'agent, des sanglots dans la voix, qui avoue enregistrer les conversations qu'elle peut avoir avec l'édile.

Depuis plus de deux ans, à les entendre le quotidien est devenu compliqué. " Ce sont des journées stressantes où on s'attend toujours à recevoir un petit coup sur la tête, recevoir un courrier, du chantage, du harcèlement. Il n'y a pas une semaine où l'on n'a pas une pression." Parfois même quelques " intimidations ". " Mon mari a noté certaines choses sur les réseaux sociaux, à poser quelques questions qui étaient tout à fait légitimes et donc la maire est venue me trouver sur mon lieu de travail en me disant qu'il fallait qu'il arrête et qu'il pense à ma carrière ", raconte un autre agent.

Des faits que nous aurions aimé faire part à Brigitte Dupuis. Impossible de s'entretenir avec elle malgré nos relances. Tout juste a-t-elle pu nous dire qu'elle était face à des " détracteurs ". Un terme qui passe mal pour ce salarié. " Ce n'est pas de la diffamation. Nous dénonçons des faits. Il y a des gens qui sont en souffrance et tant pis si cela la dérange, mais ce sont des faits. "

Le chef de cabinet, Stéphane Chartier assure que " le fond principal de ce malaise, est le changement. Un peu aussi la personnalité de madame Dupuis, car c'est quelqu'un qui est instantané, qui veut que ça bouge, qui veut que ça aille vite, parfois trop vite, je veux bien le concevoir. Mais après coup, elle sait bouger les lignes", assure-t-il. Une rapidité d'exécution que reconnaît Brigitte Dupuis dans son communiqué : " Il arrive que je donne l’impression de vouloir agir trop vite ". Stéphane Chartier, précise également que le bureau de la maire est toujours ouvert pour parler.

Des échanges possibles que les agents interrogés mettent en doute. " Je pense que son objectif principal, c'est de faire partir tous les agents qui travaillaient sous l'ancienne municipalité ou au moins tous les agents qui ont connaissance avec certains élus de l'ancienne municipalité. Je sais qu'elle cherche le petit quelque chose pour me dégager de mon poste ", précise encore un agent.

"On a demandé à mes collègues de ne pas venir me voir. C'était pour m'isoler"

Pour Stéphane Chartier, les critiques à l'encontre de madame le Maire, son équipe et sa politique ressemble à une cabale, car " Brigitte Dupuis, son élection est une surprise. Personne ne l'attendait et aujourd'hui , vous avez tout un tas de gens qui n'ont pas digéré, qui se sentaient déjà dans un fauteuil et qui pensaient déjà conserver leurs avantages. " Des critiques qui sont liés aussi à l'idéologie selon lui.

Mais pas question de mêler là, la politique d'après ces agents que nous avons interviewés. " Quand elle se met sur tel ou tel agent, cela peut être un enfer. "

D'autres, que nous avons sollicité, assurent être en arrêt de travail, parfois depuis deux ans, excédés, pressurisés, disent-ils. L'un d'entre eux nous a confié avoir perdu confiance en ses capacités professionnelles à force de reproches. Un autre encore se dit à bout, tenté même d'en finir.

Lila*, elle, est partie. " Ce que l'on nous demandait de faire était parfois borderline, voire illégal. J'ai dit non et on m'a mis au placard avant que je ne parte. " Une mise au placard que des agents qui se sont confiés à nous, assurent être également. " Quand on ne lui plaît pas, on change de poste. On est titulaire de notre grade, mais pas de notre poste et donc elle en joue ". Ce placard, Lila l'a accepté, mais on lui répète rapidement que " l'on a demandé à mes collègues de ne pas venir me voir. C'était pour m'isoler complètement. Quand j'ai appris cela, je me suis dit qu'il fallait que je parte, car si cela dérapait, je n'aurais pas pu le supporter. "

Plusieurs plaintes déposées

Lila* n'a pas porté plainte, contrairement à Henri*, un de ses anciens collègues. Des plaintes déposées pour diffamation, harcèlement de la part des agents, tout comme de Brigitte Dupuis ou d'élus, il y en a eu en série en deux ans et demi confirme la gendarmerie, même si cela s'est calmé ces derniers mois. Impossible d'en connaître le chiffre exact. Certaines ont été classées sans suite avec la difficulté de démêler le vrai du faux dans ces affaires.

En attendant, pour les agents toujours en poste avec qui nous avons échangé, leur objectif est de "tenir jusqu'au bout. De toute façon, elle [Brigitte Dupuis] n'est que de passage", conclut un salarié.

* Les prénoms ont été modifiés.