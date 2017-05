Evelyne participe à la course Odyssea de Chambéry après avoir vaincu un cancer du sein

Evelyne Vittoz va courir avec 11 000 autres participants et participantes la onzième édition de la course Odysséa de Chambéry. Malgré un cancer, qu'elle a vaincu, elle n'a jamais manqué une édition de cette course à pied. Par Martin Delacoux

Parmi les 11 000 participants, il y a bien sûr la majorité, celle qui veut faire quelques kilomètres en faisant une bonne action (donner de l'argent pour la lutte contre le cancer du sein). Mails il y a aussi les anciennes malades, comme Evelyne Vittoz, 39 ans.

Forcément, pour elle, s'aligner sur la ligne de départ de la course chambérienne aura une saveur particulière. Cette neuropsychologue de l'hôpital de Chambéry a été diagnostiquée malade d'un cancer du sein il y a quatre ans, à tout juste 35 ans.

Je ne savais même pas si je pourrais avoir un enfant—Evelyne

"Ça a été un énorme coup de massue", se souvient Evelyne. "Soudain tout a été remis en question, je ne savais même pas si je pourrais avoir un enfant." Quatre ans plus tard, Evelyne va pourtant courir deux kilomètres avec de nombreuses autres femmes, et aussi avec son fils, tout juste âgé de deux ans.

Odyssea est un symbole qui permet de se rendre compte que l'on est pas seule

Pour la jeune maman, participer à cette course est devenu un passage obligé : certaines des "runneuses" avec qui elle foule le bitume depuis des années sont devenues des amies. Selon elle, Odyssea est un symbole qui permet de se rendre compte que l'on est pas seule, même pendant les moments les plus durs de la maladie.

Pour voir Evelyne et les 11 000 autres participants prendre le départ, il faudra être à 9h parc du Verney à Chambéry samedi 13 mai. Trois courses de deux, quatre et huit kilomètres sont proposées : toutes s'achèvent place de Genève. Le parcours exact est à retrouver sur le site d'Odysséa.