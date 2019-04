Elle perd sa thèse de doctorat dans le train Bordeaux-Nîmes, son père lance un avis de recherche

C'est un petit sac à dos noir, de marque Nike avec, à l'intérieur, un ordinateur blanc de marque HP et dans sa mémoire, plusieurs années de travail : une thèse de doctorat. Un sac à dos oublié dans le train Bordeaux-Nîmes du samedi 30 mars, départ de Bordeaux à 16 heures 30.

Nîmes, France

Plusieurs années de travail, une thèse de doctorat sur la conservation et restauration des œuvres d'art, oubliées dans un train. C'était samedi 30 mars. Julie Chanut prend le Bordeaux-Nîmes en gare Saint Jean à 16 heures 30 (arrivée à Nîmes à 21 heures 30), et descend à Marmande en oubliant son sac à dos avec l'ordinateur. Un sac à dos noir de marque Nike, l'ordinateur est blanc, de marque HP, un angle de l'écran est légèrement cassé. Il contient plusieurs années de travail, sa thèse de doctorat, et cette femme qui travaille à Paris n'avait pas de sauvegarde. Elle a bien sûr appelé les objets trouvés de la SNCF mais à ce jour, rien. Si vous avez des informations à ce sujet, un téléphone : 06 44 13 19 32.