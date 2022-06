Elle pique, ça brule, la méduse violette est là, prudence

Pelagia Nocticula ou méduse violette est sur nos côtes, de petite taille elle peut provoquer des brûlures vives, que les plongeurs connaissent bien, Stephan Le Gallais est cadreur- plongeur sous-marin :

"Elles ont commencé à arriver en Corse, mais on en a toute l'année, elles se regroupent en ce moment. Les raisons ? Peut-être la chaleur, les températures de l'eau, mais on en a chaque année en Corse. _Il y a une dizaine de jours, il y en avait des bancs par centaines et par milliers du côté du cordon lagunaire de la Marana_. On va les avoir pendant un ou deux jours et puis, je ne sais pas pourquoi, elles vont disparaître peut être avec les courants".

Entre 6 et 10 cm et des filaments de 2 mètres - S.Le Gallais

Elles sont très urticantes.

"Elles ont des filaments transparents assez longs qui peuvent faire un ou deux mètres et ces filaments on ne les voit pas dans l'eau. Et en fait, c'est cette partie là qui est très urticante, qui libère des capsules avec des espèces de petits crochets qui s'accrochent à la peau. Ça peut être très dangereux on peut même être hospitalisé avec ce genre de brûlures. Quand on voit ces petites méduses rondes de couleur violette, _elles font entre six et dix centimètres de taille_, on évite de baigner on s'éloigne du banc, car on peut être piqué même par les filaments si elles sont à un ou deux mètres. Il peut arriver de se baigner et d'avoir cette sensation de piqûres en sortant de l'eau, en fait souvent c'est les méduses. Il ne faut surtout pas frotter parce qu'on écrase des petites capsules et c'est ce qui devient urticant et ce qui brûle la peau."

Une présence dans toute la méditerranée - Observatoire grec de la biodiversité

"La solution, c'est ou le sable très chaud qui va brûler les capsules ou une carte bancaire et on essaye de frotter à ce niveau-là. La légende qui dit de faire pipi dessus cela ne sert strictement à rien. Le sable chaud et la carte de crédit mais si il y a vraiment une grosse éruption cutanée il faut aller consulter, c'est important."