Elle repasse son permis à 75 ans pour conduire sur les petites routes du Béarn

A 75 ans, Monique vient de repasser avec brio son code et son permis de conduire pour pouvoir rouler en France. Partie très jeune aux Etats-Unis, Monique raconte avoir passé à 18 ans son premier permis à San Francisco en Californie. En 2019, elle décide avec son mari de rentrer en France à Lanne-en-Barétous pour se rapprocher de sa famille, sauf que son permis californien n'était plus valable en France. Elle a donc dû tout reprendre à zéro ici : code et conduite.

"J'avais besoin de rester indépendante."

"Le plus difficile, c'est qu'en 60 ans, vous prenez de très mauvaises habitudes", explique Monique. "On ne garde pas toujours les mains sur le volant, on ne tourne pas vraiment la tête pour regarder dans les rétroviseurs." Les routes du Haut-Béarn n'ont évidement rien de commun avec celles de la côte californiennes. "Aux Etats-Unis, il n'y a que des sens uniques. Nous n'avons pas cette kyrielle de ronds-points. Ici, il y a les tracteurs, les dos d'ânes, les cyclistes qui ne respectent rien, il faut beaucoup plus de concentration."

Luc Sagouspe n'avait jamais eu une élève de cet âge là. © Radio France - Yannick DAMONT

L'instructeur d'auto-école de Monique, Luc Sagouste explique qu'il s'agissait de la reformater à la conduite en France mais surtout à la boite manuelle. "Il a fallu la freiner au début pour ralentir un peu l'allure. On a fait des routes sinueuses pour l'habituer à rouler ici." L'instructeur indique que c'est la première fois qu'il a une élève de cet âge là. "C'est quelqu'un qui est en super forme, elle ne fait pas son âge", confie-t-il. Pour son 75e anniversaire et pour fêter son nouveau permis et la liberté de pouvoir à nouveau conduire, Monique s'est offert une belle Alfa-Roméo.