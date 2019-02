Elle réussit le World Marathon Challenge : 7 marathons en 7 jours

Cuges-les-Pins, France

C'est un défi qui peut paraître complètement fou mais qui relève surtout d'une incroyable prouesse physique et mentale que vient de réaliser Emma Dumont Clair. Cette habitante de Cuges-les-Pins âgée de 42 ans a réussi le World Marathon Challenge. Un pari extrême : sept marathons en sept jours, sur les sept continents, soit 295 kilomètres au total.

Cette année, trois Français ont participé au challenge dont Emma Dumont Clair. Elle fait donc partie des 50 femmes dans le monde qui ont bouclé la course, partie cette année d'Antarctique. Un exploit très physique et lourd pour le corps car les coureurs doivent aussi composer avec les trajets en avion et des décalages horaires d'un continent à l'autre.

"Entre chaque marathon, l'attention était fixée sur la récupération, les soins, mais sans médecin. On essayait surtout de bien dormir pendant les vols pour se préparer à la prochaine course."

Son secret pour réussir ? Un mental incroyable plus fort que la douleur. Emma Dumont Clair dit avoir beaucoup souffert du pied gauche sur quelques courses. Mais elle n'a jamais envisagé d'abandonner.

"J'ai une devise, c'est "Never give up" (ne jamais abandonner). À partir du moment où le physique ne nous bloque pas, on peut toujours se motiver et venir à bout de son objectif."

Et ceux qui pensent que cela représente des années de préparation se trompent ! Emma Dumont Clair assure avoir commencé la course à pied il y a seulement trois ans. C'est en septembre 2018 qu'elle a découvert le World Marathon Challenge et a décidé de s'inscrire pour s'aligner sur la ligne de départ le 31 janvier.