Elle souhaite installer un banc rouge, à Sorbiers, en mémoire de sa sœur tuée de 66 coups de couteau

La sœur de Samantha, la jeune femme tuée de 66 coups de couteau en 2016 à Sorbiers, souhaite installer un banc rouge en sa mémoire et pour lutter contre les violences faites aux femmes et les féminicides.

Ce drame avait marqué les esprits, fin mars 2016 : une jeune femme tuée de 66 coups de couteau dans sa maison à Sorbiers. Le procès n'a jamais eu lieu car le suspect, son compagnon, s'est pendu dans sa cellule huit mois plus tard.

Mais depuis, la sœur de Samantha s'est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides. Nathalie Zucco anime un groupe d'aide aux victimes sur Facebook et elle a elle-même accompagné et hébergé des Ligériennes fuyant les coups de leur compagnon.

Et c'est sur ce même réseau social qu'elle est allée sonder les habitants de Sorbiers : Nathalie Zucco souhaiterait installer un banc rouge en mémoire de sa sœur et pour sensibiliser les passants à ces violences conjugales.

"Le banc, c'est un lieu de rencontre qui invite les gens à s'asseoir et à discuter". Il serait rouge comme tout le sang qui a coulé le jour du drame. Des proches de plusieurs femmes victimes ont fait installer un banc rouge dans des lieux de mémoire, notamment dans les Bouches-du-Rhône en hommage à une jeune femme morte sous les coups de son compagnon à Lyon en mai 2019.

Capture d'écran du message posté par Nathalie Zucco sur un groupe sorberan. © Radio France - -

Capture d'écran du texte publié par Nathalie Zucco pour sonder les habitants de Sorbiers, avant d'aller faire en mairie une demande officielle - .

Les premières réactions étant très encourageantes, Nathalie Zucco devrait prochainement écrire au maire de Sorbiers pour officiellement demander l'installation de ce banc.

Un combat de chaque instant contre les féminicides

Nathalie Zucco saisit la moindre occasion pour mener son combat. Par exemple, quand elle reçoit un appel pour un démarchage, une fois que son interlocuteur a terminé son propos. "Je lui demande de me consacrer quelques minutes et je lui explique que je fais de la prévention contre les violences faites aux femmes et les féminicides. Et je leur explique quelles attitudes ils peuvent avoir si, un jour, ils ont au téléphone une personne qui change complètement de conversation ou semble apeurée. _De leur poser deux questions_. C'est si elles sont seules dans la pièce. Oui ou Non. Et si elles sont en danger. Et d'essayer de les garder au téléphone, le temps d'appeler les secours en disant qu'ils sont en contact avec une personne susceptible d'être en danger immédiat".