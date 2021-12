Elles ont fait 2021 : Annabelle Piquet, une année "culottée" à Dijon

Ils/elles ont fait 2021, une série à retrouver toutes ces vacances de Noël sur les ondes de France Bleu Bourgogne ! Votre radio revient sur le parcours de celles et ceux qui ont marqué l'année 2021. Des personnages et des gestes forts comme celui d'Annabelle Piquet, la gérante de la boutique de lingerie féminine, “Un temps pour elles (place Bossuet) à Dijon.

Son action de l'année ? Un geste étonnant, envoyer une culotte au Premier ministre Jean Castex. C'était au printemps 2021 en plein troisième confinement : la membre du collectif "action culottée" dénonçait à l'époque la fermeture de son magasin, jugé non essentiel. Pendant ce temps, les rayons lingerie des grandes surfaces restaient ouverts !

Depuis, Annabelle Piquet a repris son activité, en se protégeant au maximum d'une nouvelle déconvenue. Elle a participé à la création d'une association "action culottée", pour défendre le métier de vendeurs indépendants en lingerie. Une association avec 250 adhérentes dans toute la France au total, et plusieurs en Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : Annabelle Piquet, que reste-t-il aujourd'hui de l'action culottée ?

Annabelle Piquet : "Figurez-vous qu'il y a eu une suite ! Tout simplement parce qu'avec les boutiques françaises et belges qui ont participé au collectif, on s'est dit que c'était dommage d'en rester là, que c'est. Finalement, la fermeture du printemps a réussi à nous fédérer entre nous, à trouver une force collective. On a décidé de créer une association qui s'appelle _“Action culottée”_, et qui existe juridiquement. Ça nous permet de nous défendre, si notre profession venait encore à être malmenée par l'actualité.”

Le badge de la nouvelle association "Action culotée" © Radio France - Alexandre Lepère

France Bleu Bourgogne : Du coup, quels retours avez-vous eu des clients après ce que vous avez fait au printemps dernier, l’envoi d’une culotte à Jean Castex ?

Annabelle Piquet : "Tous les clients ou presque nous en ont parlé à la réouverture au mois de mai. Et on parle encore maintenant sur cette fin d'année ! Ça a marqué les gens."

France Bleu Bourgogne : Les ventes ont-elles été stimulées ?

Annabelle Piquet : "Oui, je trouve que les ventes ont été stimulées. Je ne sais pas si ce sont les conséquences de “l'action culottée”, mais le fait est qu'après le troisième confinement, j'ai retrouvé non seulement ma clientèle, plus des nouvelles personnes que je voyais pas avant et qui n'étaient jamais venues !"

France Bleu Bourgogne : Ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui vous parlent de leur vie eux aussi ? Une vie toujours à l'heure du Covid…

Annabelle Piquet : "On sent qu'ils ne sont pas trop dans la période des fêtes. Ils ne sont pas très joyeux. Ils n’ont pas le moral ! Ça se voit aussi dans leurs achats. On est un peu en retard dans les “achats plaisir”, les “achats pour soi”.

"ll y a par exemple une tradition qui consiste à porter de la lingerie rouge le soir du 31 décembre. Il paraît que ça porte chance pour toute l'année suivante ! Et cette année, justement, la plupart des gens me disent : ah non, je l'ai fait l'année dernière et vu l'année que j'ai passé, je ne le ferai pas cette année."

Annabelle Piquet avec son employée Nathalie Dudek devant la boutique à Dijon, place Bossuet © Radio France - Alexandre Lepère

France Bleu Bourgogne : Et vous alors à la tête de cette boutique, vous arrivez encore à tenir, à vous battre ?

Annabelle Piquet : "Oui, on a quand même eu des bons moments cette année. On a fêté les dix ans de la boutique par exemple. Ça fait plaisir et ça donne envie de poursuivre."

France Bleu Bourgogne : Les projections pour l'année prochaine sont-elles bonnes pour vous ?

Annabelle Piquet : "La boutique est pérenne. Mais l'actualité de cette année 2021 nous a appris que des fois, tout peut s'écrouler très rapidement. Pour 2022, on espère une année normale de ventes sans interruption, sans fermeture !"