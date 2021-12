Elles ont fait 2021 - Émilie Jeannin, l'éleveuse de Côte-d'Or qui a créé le premier abattoir mobile en France

L'année 2021 touche à sa fin, le bon moment pour mettre à l'honneur les côte-d'oriennes et côte-d'oriens qui ont marqué l'année. Ce matin on revient sur le premier abattoir mobile pour bovins en France. On doit sa création à l'éleveuse Emilie Jeannin installée dans l'Auxois à Beurizot.

Elles ont fait 2021, une série à retrouver toutes ces vacances de Noël sur les ondes de France Bleu Bourgogne. Un entretien avec celles et ceux qui ont marqué l'année 2021. Ce matin, coup de projecteur sur Émilie Jeannin, éleveuse à Beurizot dans l'Auxois, à qui l'on doit la création du premier abattoir mobile en France. Un projet que la côte-d'orienne a porté pendant plus de cinq ans avant de le voir, enfin, aboutir en 2021.

Un projet de longue haleine

Un projet qu'Emilie Jeannin a porté pendant de longues années, alors l'éleveuse se souvient évidemment du jour où l'abattoir a fonctionné pour la première fois, "Je m'en rappelle bien, c'était il n'y a pas si longtemps, le 25 août dernier sur ma ferme avec nos vaches." Un souvenir intact qui lui évoque de nombreux sentiments parfois contradictoires. "C'était un moment assez particulier, très stressant, parce qu'on avait beaucoup d'attentes, cela faisait cinq ans que j'en rêvais et en même temps, on avait plein de défis à relever." Ce n'est que deux mois après le début du fonctionnement de l'abattoir, qu'Emilie Jeannin a enfin ressenti une joie et un soulagement extrêmes.

Intense émotion au démarrage

"En fait ça s'est produit deux mois après, quand je suis arrivé sur une ferme sur laquelle on intervenait, il faisait magnifiquement beau ce jour là, c'était le 25 octobre. Et c'est ce jour là, quand je suis arrivé chez cet éleveur que je ne connaissais par particulièrement, je me suis dit, voilà pourquoi je l'ai fait! Les camions étaient installés au milieu du pré, les vaches étaient en liberté tout autour, dans un calme incroyable. Et là, j'ai eu cette vision. C'est exactement ça que je voulais faire."

"Les camions étaient installés au milieu du pré, les vaches étaient en liberté tout autour, dans un calme incroyable. Et là, j'ai eu cette vision. C'est exactement ça que je voulais faire"- Emilie Jeannin

L'année a été éreintante, confie l'éleveuse, qui a déployé avec son équipe, toute l'énergie qu'elle avait, "et je pense que ce n'est pas fini mais si c'était à refaire, je le referais. C'est tellement enthousiasmant et plein d'espoir de dire qu'on peut arriver à tout faire !"

"La grande leçon que je tire de tout ça, c'est qu'en fait, tout est possible" - Emilie Jeannin

Et maintenant c'est quoi la suite ?

L'objectif d'Emilie Jeannin c'est que son abattoir mobile devienne une solution durable, "c'est-à-dire qu'on est là pour valoriser des savoir-faire de nos terroirs, pour apporter une alimentation de qualité, tracée, dans des circuits courts et surtout de ramener l'emploi et de la valeur ajoutée sur nos territoires." Et de rappeler qu'avec ce projet, "ce sont treize emplois qui ont vu le jour, et ça, ce n'est pas rien dans un tout petit endroit dans l'Auxois."

Deux expérimentations sont également menées autour de ce premier abattoir mobile. L'une d'elle porte sur l'évaluation suivante : qu'est-ce-que ça apporte concrètement en terme de bien-être animal ? Mais Emilie Jeannin, ne perd pas de vue son principal objectif, "c'est de bien asseoir notre fonctionnement technique tout en développant commercialement nos viandes et les viandes des élevages avec qui on travaille. Ramener la transformation, la découpe et rapprocher les acteurs, et consolider le lien entre les producteurs et les consommateurs sur nos terroirs. L'enjeu, c'est vraiment de consolider et de s'inscrire dans la durée."

