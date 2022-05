Deux musiciennes ukrainiennes ont fui la guerre et jouent avec l'Orchestre National de Metz

La philharmonie de Paris a lancé le mouvement pour aider les musiciens de l'Orchestre National de Kiev. Celui de Metz a pris la balle au bond pour les accueillir.

Jamais sans mon violon!

Daria et Diana sont des violonistes professionnelles, habitées par la passion de la musique classique au point d'en faire leur métier. Mais le conflit récent entre l'Ukraine et la Russie les a contraintes à l'exil, laissant leurs familles, l'une dans l'est du pays à Lviv et l'autre à la frontière polonaise.

Au moment de fuir, aucune n'a manqué d'emporter son bien le plus précieux, leur violon.

Lorsqu'elles évoquent leurs fuites, elles confessent chacune que pour rien au monde elles n'auraient abandonné leur instrument. Dans un sourire, Diana compare le sien à un enfant, et Daria plaisante sur le fait qu'elle a même oublié d'emmener une tenue de gala pourtant indispensable à son métier de musiciennes professionnelles. Elle n'aurait par contre jamais oublié son cher violon.

Des orchestres solidaires

La Philharmonie de Paris a lancé une opération de solidarité avec l'orchestre de Kiev. L'objectif est d'accueillir une quarantaine de réfugiées, grâce à des appels de l'Association Française des Orchestres et l'association des opéras de France (appelée aussi la Réunion des Opéras de France) . Après l'Orchestre de Lyon c'est au tour de celui de Metz de suivre le mouvement.

Du reste au regard du niveau d'excellence de l'ensemble messin, David Reiland est le Directeur musical de l'Orchestre national de Metz. a pris le temps de sélectionner les musiciennes. A la différence des autres musiciens, elles ne sont pas permanentes. Leurs contrats sont de deux mois et correspondent à un besoin de l'ONM qui recherchait deux violonistes pour combler des absences de longues durées.

Les deux violonistes ont été impressionnées par l'excellence de l'orchestre Messin, tout en confessant quelques appréhensions du fait de l'imminence du concert du samedi 21 mai. Les procédures administratives ont empêchés les deux jeunes femmes de répéter autant qu'elles auraient souhaitées.

Répétition de l'Orchestre National de Metz © Radio France - Alexandre Mottot

Diana et Daria ont été conquises par l'accueil, la sollicitude et les attentions de leurs nouveaux collègues. Avec des japonais, des coréens, les 72 musiciens emmenés récemment par une cheffe d'orchestre invitée d'origine estonienne ont l'habitude des collaborations internationales, et même des horizons lointains. L'Orchestre Nationale de Metz revient d'un voyage en Corée du Sud.

Le langage universel de la musique

Satoko une violoniste japonaise parfaitement bilingue trouve cet initiative d'accueil aussi heureuse que naturelle. Enthousiasmée également par la solidarité entre musiciens, elle n'hésite pas à multiplier les signes de complicités entre violonistes.

Si la langue reste toutefois une barrière lorsqu'il s'agit d'échanger dans les détails, l'Orchestre Nationale de Metz sait que la musique enjambe les frontières et les différences grâce aux émotions qu'elle suscite et une forme de supplément d'âme qui parle à la sensibilité.

Et demain?

Les deux violonistes avouent volontiers leur désir à terme de retourner chez elles, "à la maison" dans un pays à nouveau en paix. Cette idée s'accompagne aussi du besoin de continuer à jouer et à créer.

Vous pouvez vous rendre compte du talent des deux violonistes et de tous leurs collègues par exemple dans la pièce Mireille de Charles Gounod ce sera les 03, 05, et 07 juin prochain, à la cité musicale de Metz.