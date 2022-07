Rencontres féministes à Grenoble : elles préparent une grève générale féministe le 8 mars 2023

Selon les organisatrices, 70 collectifs venant de 31 villes ou territoires y participent. S'inspirant d'actions menées en Argentine, Chili, Espagne, Italie ou Pologne, ces féministes s'organisent pour préparer et donner de l'ampleur à une grève féministe, le 8 mars 2023, un événement organisé par la Coordination féministe, mouvement créée au printemps 2020, au début du covid.

L'idée, selon Anne, militante chez "noustoutes38" à Grenoble, "c'est de bloquer les différentes sphères de production et de reproduction d'exploitation des femmes et des personnes minorisées de genre dans le travail mais aussi dans la sphère domestique" par cette grève féministe du 8 mars 2023.

Anne explique la grève féministe Copier

Anne participe aussi à l'Assemblée générale féministe qui est un collectif qui rassemble des associations et partis de Grenoble.

Des ateliers et des séances plénières se sont succédés sur des thèmes comme les violences sexistes, l'islamophobie, le cyber-harcèlement, l'anti-validisme, l'antifascime, l'état des lieux des médias en France, la révolution kurde, etc. Et un atelier sur : "faut-il mettre les violeurs en prison ?" Ces féministes sont contre les prisons. Interview "partagée" de Léa de Montreuil et Anne de Grenoble :