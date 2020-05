Elles se sont confinées avec les résidents : aucun cas de Covid au foyer-logement de Pierrefontaine-les-Varans

Elles ont le sourire, malgré les masques, et avouent leur soulagement et leur fierté : les employées dela MARPA (Maison d'Accueil et Résidence pour personnes âgées) "Les Clarines de Bellevue" à Pierrefontaine-les-Varans, dans le Doubs, ont réussi à tenir le coronavirus éloigné de leurs résidents. La solution : elles sont restées confinées dans l'établissement.

Deux mois avec les résidents

Pendant deux mois, du 30 mars au 17 mai, les six employées de cette résidence-autonomie se sont relayées en deux groupes : huit jours confinées avec les résidents, huit jours de repos isolées chez elles, sans sortir. Michel, la mari d'une employée, a suivi sa femme dans cette démarche et assuré les repas : ce cuisiner à la retraite s'est retrouvé aux fourneaux pour tout le monde! La directrice, Cathy Schultz, venait elle passer trois jours par semaines dans les locaux et Françoise, ancienne infirmière et membre du Conseil d'administration, venait chaque matin assurer les toilettes.

Aucun cas de coronavirus

Une formule gagnante puisqu'aucun cas de coronavirus - Covid 19 n'a été détecté dans le foyer-logement, qui compte 21 résidents avec une moyenne d'âge de 86 ans. "Je suis fière de mon équipe et du travail colossal qu'elles ont abattu" confie la directrice, dans un sourire.

On a beaucoup rigolé !

Pendant ces deux mois, les employées ont beaucoup appris sur les résidents. "On a découvert certains caractères" lance Rachel, qui garde beaucoup de bons souvenirs de ces semaines passées sur son lieu de travail. "On a beaucoup rigolé, on a eu des fou-rires. On formait une bonne équipe!" A côté, Dominique reconnaît que le retour à la maison a été difficile. "J'étais bien, là, à la MARPA. On était ensemble". Quant aux résidents comme Camille, ils sont reconnaissants : "C'est grâce à ça qu'on est épargné".

Une autre vision de la MARPA

Chacun a appris de l'autre et tous ont appris du collectif. "Le confinement a marqué l'histoirei de la MARPA" reconnaît Cathy Schultz. Elle aussi a dû effectuer des tâches quotidiennes qui sortent du cadre habituel de son travail. Elle a eu une vision globale de sa "maison" pendant deux mois. Et ça lui donne des idées pour la suite : "Je vais proposer à l'équipe des petits changements, pour qu'elles aient plus de temps avec les résidents, et qu'elles puissent travailler à deux et non pas toutes seules."