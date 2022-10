"Elles sont inoffensives" : l'automne s'installe en Mayenne et les araignées trouvent refuge dans les maisons

A l'arrivée de l'automne, et avec le retour du froid et des gelées, plein de bestioles trouvent refuge dans nos maisons. L'araignée tégénaire en fait partie, une présence inoffensive rassure Mayenne Nature Environnement.

Elles ont une mauvaise réputation. Elles font peur. Mais il n'y a rien à craindre et il ne faut surtout pas les éliminer. Huit longues pattes, un corps velu, une couleur brunâtre, plusieurs centimètres de diamètre, voilà la bête. L'araignée tégénaire prends ses aises dans les maisons en Mayenne et partout ailleurs, à l'arrivée des premiers froids de l'automne.

En plus d'être indispensables à la biodiversité, les tégénaires s'avèrent en effet très utiles quand il est question d'éliminer moucherons, mouches et autres insectes rampants.

Olivier Duval, responsable pédagogique à Mayenne Nature Environnement, est arachnologue, un spécialiste des araignées : "on les retrouve dans les dépendances des maisons et des fermes et on les reconnait grâce à la forme de leurs toiles en forme de nappe, dans les angles des murs. Rassurons tout le monde, elles sont inoffensives. Il faut lutter contre cette image de méchante qui colle à leur peau. Il ne faut pas les tuer, les écraser mais plutôt les diriger avec un balai vers une sortie mais ça ne l'empêchera pas de revenir. On cohabite avec ces animaux-là. Elles peuvent nous rendre service. Les tégénaires sont plus visibles en ce moment car c'est une période de reproduction".

Tégénaire domestique

Cette espèce se rencontre de l'Europe au Japon. La tégénaire domestique vit dans les zones sombres des maisons, elle se rencontre souvent dans les pièces les plus communes telles que la chambre ou la salle à manger, contrairement à d'autres espèces que l'on trouve plus dans les garages, caves et greniers. Le corps des mâles mesure de 6 à 9 mm et celui des femelles de 7,5 à 11,5 mm. Les femelles atteignent une envergure de 50 mm. Une femelle peut vivre cinq ans.