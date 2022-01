Eloane, premier bébé de l'année 2022 à Reims

C'est une tradition que l'on apprécie tous les 1er janvier : saluer le premier bébé de la nouvelle année. En ce 1er janvier 2022, l'heureux élu est un garçon né au CHU de Reims à minuit 16 précise. Eloane, 51cm et 2,094kg est le premier enfant de ses parents.

"On ne s'y attendait pas", précise sa maman Mélanie, "Il était prévu pour le 15 janvier, mais j'ai perdu les eaux le 30 décembre ! Ensuite il a pris son temps pour naître le 1er janvier". Une maman comblée : "Il est plutôt calme. On profite de chacun des moments, on apprend à se connaître", confie Mélanie.

Un deuxième petit garçon, Ryan, est né juste après Eloane, à 00h34 au CHU de Reims. Dans les Ardennes, à 10h30 du matin, les maternités attendaient toujours l'arrivée d'un premier bébé.