Commune vosgienne recherche médecin désespérément

Par Hervé Toutain, France Bleu Sud Lorraine

Eloyes dans les Vosges recherche un médecin généraliste. Poste à pourvoir au plus tard le 31 août prochain, faute de quoi le cabinet médical fermera. Des deux praticiens en exercice, l'un est parti à la retraite et le second gravement malade a décidé de cesser son activité.