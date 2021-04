Elue meilleure boulangerie du Grand Est, la boulangerie "L'Allégorie" de Strasbourg ne désemplit pas

Elle cartonne... La boulangerie "L'Allégorie", située rue d'Austerlitz à Strasbourg ne désemplit pas. Et cela depuis son passage dans l'émission "La meilleure boulangerie de France" sur M6.

La boutique strasbourgeoise ouverte il y a deux ans par Sébastien Vaille a été éliminée du concours lundi soir (suite à sa présentation d'une tarte "Elsass automnale").

Mais elle avait auparavant gagné le titre de meilleure boulangerie du Grand Est et donc participé à la finale à 13, où elle représentait notre région.

Depuis son passage dans l'émission présentée par Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, la boulangerie fait le plein de clients (encore plus) tous les jours et le patron Sébastien Vaille va même devoir embaucher : "On a un bon retour. Comme quoi on le mérite. Les clients sont contents pour Strasbourg et le Grand Est. On travaillait déjà bien avant et maintenant on a une nouvelle clientèle fidélisée. On va compléter les équipes, j'embauche 5 ou 6 personnes c'est bien pour l'emploi locale en cette période" dit le patron.

La boulangerie l'Allégorie à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Lors de l'émission, le patron Sébastien Vaille et son binôme Jessy ont par exemple séduit grâce à leur manière de cuire des petits pains à la poêle, les Dampfnudel à l'encre de seiche qui avaient tant conquis Norbert Tarayre : "C'est un petit pain à l'encre de seiche cuit à la poêle, avec crème raifort frais, avec confit de citron, de la truite d'Alsace fumée par mon voisin, avec roquette, et citron caviar". Un Dampfnudel inventé par Sébastien Vaille et mis en vente dans la boutique tous les vendredis.

Reportage à la boulangerie L'Allégorie de Strasbourg Copier

Le patron attribue aussi son succès (outre l'émission, où la boulangerie avait été sélectionné au départ avec 129 autres établissements sur 6.000 candidatures) à la qualité de ses matières premières : "On fait tout maison. Cela a été le côté positif. On travaille la couleur, les produits de qualité. Les matières premières. Pour le pain, on est sur un pain de farine bio, et du blé 100% français, on utilise des produits haut de gamme" dit le patron.