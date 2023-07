Élus agressés pendant les émeutes : appel aux rassemblements devant les mairies ce lundi midi

Les maires et les citoyens sont appelés à se rassembler ce lundi midi sur le parvis de toutes les mairies de France, qui feront sonner leurs sirènes. Le président de l'Association des maires de France (AMF) l'a annoncé ce dimanche sur TF1. "L'AMF a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser, nous on ne baisse pas les bras (...) et à ce titre demain à 12h nous avons décidé avec (...) tous les maires de France d'appeler à un rassemblement sur les parvis des mairies, nous ferons sonner les sirènes (...) et nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne", a déclaré David Lisnard.

Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses visé

Dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile de Vincent Jeanbrun, maire de l'Haÿ-les-Roses et porte-parole du parti Les Républicains, a été attaqué à la voiture-bélier. Seuls sa femme et ses enfants s'y trouvaient. Lui passait la nuit dans sa mairie, barricadé. Sa femme s'est blessée au tibia en fuyant leur demeure par le jardin. De nombreux représentants politiques ont condamné cette agression . À commencer par la Première ministre et le ministre de l'Intérieur, qui sont attendus ce dimanche à l'Haÿ-les-Roses.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, avait été visé (mais non atteint) par des projectiles, alors qu'il se trouvait dans les rues de sa ville, accompagné de plusieurs adjoints. Ils venaient d'éteindre des feux de déchets. Les élus ont reculé et sont partis en voiture. Aucun d'eux n'a été blessé .