Élus agressés pendant les émeutes : des maires de Dordogne appellent à se rassembler contre les violences

Elus et citoyens sont appelés à se rassembler devant toutes les mairies de France ce lundi midi, après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne ce weekend. Le président de l'association des maires de France David Lisnard, à l'origine de cet appel à une "mobilisation civique" a indiqué ce dimanche sur TF1 que "Nous ferons sonner les sirènes (...) et nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne".

Plusieurs maires appellent au rassemblement

Si chez nous les violences ont été bien moindres que dans d'autres villes de France, plusieurs mairies de Dordogne ont relayé l'appel de l'AMF. A Bergerac, le maire Les Républicains Jonathan Prioleaud appelle tous ceux qui le souhaitent à se rassembler ce lundi place Doublet face à la mairie devant l'arbre de la laïcité. "Cet appel vise à dénoncer les récentes violences qui touchent les commerces, entreprises, bâtiments publics et forces de l’ordre et à demander à l’Etat de prendre ses responsabilités pour le retour de l’ordre républicain", indique la mairie dans un communiqué .

A Trélissac un rassemblement est organisé avec le maire communiste et les élus, à midi sur l'esplanade de la mairie, "pour partager un message d'unité et d'appel au calme".

A Ribérac, le maire invite à un "rassemblement citoyen pour un retour à la paix civile", devant la mairie 7 rue des Mobiles de Coulmiers.

Le maire de Coulounieix-Chamiers a lui aussi relayé l'appel. Les habitants qui le souhaitent peuvent se réunir sur le parvis de la mairie à midi. Le maire LR Thierry Cipierre veut "partager avec eux cet appel au retour à l'ordre républicain".

Le maire de Boulazac et président de l'agglo de Périgueux Jacques Auzou dénonce dans un communiqué un acte "inacceptable et criminel". La famille du maire de L'Haÿ-les-Roses a été blessée à son domicile dans la nuit. Il ajoute que "notre pays a urgemment besoin d’ouvrir une phase de dialogue, de réinstaurer le respect mutuel et la confiance entre citoyens et élus".

La mairie de Mussidan a également publié un message sur sa page Facebook.