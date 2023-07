Élus agressés pendant les émeutes : deux à trois cents personnes rassemblées à Toulouse

Environ deux à trois cents personnes se sont rassemblées sous le soleil, place du Capitole, à Toulouse ce lundi 3 juillet 2023. Un rassemblement à l'appel de l'Association des maires de France, relayé par Jean-Luc Moudenc , pour dénoncer l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Le maire de Toulouse s'est affiché avec son écharpe bleu blanc rouge, comme d'autres élus, notamment Nina Ochoa ou Jean-Claude Dardelet ou encore Francis Grass. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie était également présente, ainsi que le Préfet d'Occitanie et de la Haute-Garonne Pierre-André Durand.

"La prochaine étape, c'est d'assassiner l'un d'entre nous"

La sirène a retenti à midi pour demander un retour à l'ordre républicain. Les élus se sont déplacés sur la place sous des applaudissements, certains ont lancé "Vive la République!". Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc considère que "le pays réagit (...) Quand on s'attaque à un maire, on s'attaque à la République (...) Un palier a été franchi, la situation est de plus en plus dangereuse. On voit bien que la prochaine étape, c'est d'assassiner l'un d'entre nous." Le maire de Toulouse nous a expliqué avoir une protection policière renforcée.

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie était également présente et a appelé au calme.

"On n'est pas assez nombreux !"

Parmi les personnes présentes, il y avait beaucoup d'élus mais finalement peu de Toulousains "lambda". "C'est inacceptable", lance Charlotte. Moi, j'étais mal et je suis sorti dans la rue, soutenir notre maire qui a déjà été agressé !" (Jean-Luc Moudenc a été pris à partie lors de la fête de la musique , le 21 juin 2023). "Il y a peu de monde, peu de jeunes", abonde Alya.

Des rassemblements étaient aussi organisés à Balma, Lavaur, Saint-Orens ou encore Colomiers.