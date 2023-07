Élus agressés pendant les émeutes : un rassemblement "en solidarité avec tous les maires" à Saint-Sever

"Je voudrais ici témoigner de notre émoi, par rapport à ce qu'il se passe depuis plusieurs jours". Devant une soixantaine d'habitants, de conseillers et d'agents municipaux, le maire de Saint-Sever Arnaud Tauzin répond à l'appel de l'Association des maires de France . Après l'attaque à la voiture-bélier qui a visé la maison du maire de L'Haÿ-les-Roses dans la nuit du 1er au 2 juillet, l'AMF avait en effet appelé élus et habitants à une "mobilisation civique" ce 3 juillet à midi.

Pour Pierre, lui-même ancien adjoint à Saint-Sever, "il faut être solidaire de tous les élus. La force de la France, c'est justement l'unité de ses élus, quelle que soit leur opinion ou leur appartenance politique". "La fonction de maire est extrêmement difficile, donc je suis là en solidarité avec notre maire et son équipe, mais aussi avec tous les maires de France", ajoute Isabelle, une Francilienne installée dans la commune depuis un an.

"Il n'y a plus de territoire à l'abri" des violences

Car même si Saint-Sever n'a connu ni dégradations, ni scènes de pillage ni agressions d'élus, les violences "touchent les grandes villes mais aussi les villes moyennes et la campagne. Il n'y a plus de territoire en France où on puisse être à l'abri", assure Isabelle. "Même s'il ne s'est rien passé ici, on ne sait jamais", abonde Betty, venue lancer un appel à "respecter les gens qui travaillent, les lieux ... C'est à la justice de faire son travail".

De son côté, le maire de Saint-Sever Arnaud Tauzin souligne que "c'est important que l'ensemble des Français se soulève, pour expliquer que ce qu'il se passe n'est pas normal. Je crois qu'on a envie d'ordre et de respect, de valeurs", estime l'élu. "C'était l'occasion de montrer que l'ensemble de la nation est derrière ses forces de l'ordre, et qu'on attend de la fermeté, de la justice", conclut-il.