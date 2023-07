Élus agressés pendant les émeutes : une vingtaine de rassemblements en Dordogne

De nombreuses communes de Dordogne ont organisé des rassemblements ce lundi midi pour dénoncer les violences contre les élus et les bâtiments municipaux à l'appel de l'association des maires de France. Le domicile d'un élu du Val-de-Marne, le maire de l'Haÿ-les-Roses a été attaqué à la voiture bélier dans la nuit de samedi à dimanche. La famille du maire a réussi à s'échapper mais l'épouse de l'élu a été blessée.

Une centaine de personnes à Bergerac

En Dordogne, des rassemblements ont été organisés notamment à Sarlat, Périgueux, Bergerac, Villars, Sigoulès et Flaugeac, Conne de Labarde, Villars, Trélissac, Boulazac, Chancelade, Lalinde, Carlux, Mussidan, Coulounieix Chamiers, Hautefort, Plaisance, Tamniès, la Roque-Gageac, Echourgnac...

À Bergerac, où il y a eu quelques incidents depuis la mort du jeune Nahel, une centaine de personnes se sont retrouvées devant la mairie. C'est à Bergerac qu'il y a eu le plus d'incidents avec des dégradations. Une habitante du quartier de Naillac a eu ses deux rétroviseurs cassés. Elle est allée parler aux jeunes "j'ai grandi dans ce quartier et pour moi, ceux qui cassent ce n'est pas qu'une minorité et s'ils dégradent, cela n'a rien à voir avec la mort de Nahel, c'est de la bêtise".

Des communes plus petites ont également répondu à l'appel de l'AMF, comme Lalinde ou encore Conne-de-Labarde dans le Bergeracois.

La maire de Lalinde, Esther Fagues, a pris la parole devant une vingtaine de personnes réunies. - Mairie de Lalinde

Un rassemblement a également été organisé dans la petite commune de Conne-de-Labarde, autour du maire Bernard Triffe. - Mairie de Conne-de-Labarde

Le patron de l'Association des maires de France, David Lisnard est à l'origine de cet appel. Il a fait état, auprès de l'AFP, de "150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi, une première dans l'histoire du pays". Des mairies ont été touchées, notamment à Coulaines, Garges-lès-Gonesse, ou encore Halluin ou Rouen.