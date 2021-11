Prolongement de la ligne 1 du métro à Val-de-Fontenay : élus et habitants manifestent pour soutenir le projet

Plus d'une centaine de personnes ont défilé ce samedi après-midi dans les rues de Montreuil et Fontenay-sous-Bois pour le lancement de l'enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro. Elle devait débuter mi-novembre mais elle a été repoussée à une date aujourd'hui inconnue.

Le rallongement de la ligne 1 du métro est-il en danger ? En tout cas, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi à Montreuil et ont défilé jusqu'à Fontenay-sous-Bois. Les manifestants demandaient le lancement au plus vite possible de l'enquête publique sur le prolongement. Elle devait initialement débuter le 15 novembre dernier et se poursuivre jusqu'à mi-décembre. Mais un avis défavorable du Secrétariat général à l'investissement a bloqué son lancement, estimant le coût du projet trop élevé. Pourtant, cette procédure est obligatoire pour un lancement des travaux.

Mieux desservir l'est de la région

Pour rappel, le prolongement de la ligne 1 du métro doit relier Château de Vincennes à Val-de-Fontenay. Cinq kilomètres de voies doivent être créés, ainsi que trois nouvelles stations. Le terminus permettra de relier la ligne avec le RER A, le RER E ainsi que les futures lignes du Tramway T1 et de la ligne 15 du Grand Paris Express.

Selon Île-de-France Mobilités, 95 000 personnes pourraient emprunter quotidiennement ce prolongement - Île-de-France Mobilités

L'objectif du prolongement est de désengorger des transports en commun saturés et faciliter l'accessibilité de ce secteur. "Ici, ce sont des quartiers populaires. On a des gens qui ne peuvent pas investir énormément d'argent dans les transports. Plus qu'ailleurs, il y a un besoin de transports en commun, rappelle Patrice Bessac, maire de Montreuil. Il y a déjà plein de lignes au pied de la Défense. Aujourd'hui, on demande la même chose mais pour les lieux d'habitation." Il l'assure qu'il continuera à faire pression pour faire avancer ce projet.

La crainte d'un important retard sur le projet

Pourtant, selon les manifestants, il y a urgence. "Il faut que l'enquête publique soit lancée début janvier, assure Sylvain Blanquet président de l'association "Metro Rigollots Val de Fontenay". Sinon, elle ne pourra pas avoir lieu avant septembre 2022 ! Le problème, c'est que dans ce cas, la déclaration d'utilité publique arrivera trop tard pour permettre l'inscription de la ligne 1 dans le prochain "contrat de plan État-région". On risque de perdre 5 ans. Il faut savoir qu'il y a déjà 8 ans de travaux prévus. C'est donc renvoyer aux calendes grecques ce projet." Il en appelle donc au Premier ministre, Jean Castex, pour un lancement le plus rapidement possible de cette enquête publique.