Elus et syndicats demandent des renforts pour le commissariat de police de Toul

Une trentaine de personnes, élus et syndicalistes, se sont rassemblées ce samedi devant le commissariat de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ils dénoncent un manque d'effectif et réclame des renforts.

Echarpe tricolore autour du buste et drapeau de syndicat en mains pour les autres. Une trentaine d'élus et de syndicalistes de la police se sont rassemblées ce samedi matin devant le commissariat de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ils demandent au ministère de l'intérieur de faire venir une dizaine de policiers supplémentaires. Un commissariat qui selon eux est en sous-effectif, ce qui provoque une surcharge de travail pour les policiers en poste. Une situation déjà connu à Villerupt, dans le nord du département.

"On a la nette impression de se faire un petit peu balader, nous disons stop !" s'agace Alde Harmand , le maire de Toul qui, comme le maire d'Ecrouves à côté de lui, trouve que la situation s'enlise. "C'est un problème récurrent depuis de nombreuses années" précise le maire de Toul, "il y a une problématique et elle doit être réglée. On nous dit d'attendre, que les effectifs seront augmentés mais cela fait 15 mois que ça dure". Tous pointent du doigt le ministère de l'intérieur et s'inquiètent de ne pas voir de signe favorable de sa part.

"Nous avons eu une très bonne réunion avec le ministère de l'intérieur qui a partagé notre constat", explique Dominique Potier, député PS du Toulois, "malheureusement le rendez-vous n'a pas eu de suite, et depuis nous ne cessons d'alerter le ministère par des courriers et des prises de contacts, mais ils restent sans suite".

Sous effectif et surcharge de travail

Elus et syndicats réclament une dizaine de policiers supplémentaires pour un commissariat qui en compte déjà 39. Un commissariat qui s'occupe des communes de Toul, Dommartin-les-Toul, Ecrouves et qui doit aussi effectuer certains transferts des prisons de Toul et Ecrouves vers le tribunal de Nancy.

C'est justement cette charge de travail à réaliser avec l'effectif actuel qui pose problème et irrite Régis Peiffer, délégué du syndicat unité SGP Police FO en Meurthe-et-Moselle : "Cette implantation de prisons génère un surcroit de travail de 800 dossiers par an pour nos collègues de Toul, nos effectifs sont en souffrance. Lorsque les mis en cause doivent être présentés au parquet de Nancy, c'est une patrouille qui part à Nancy et qui n'est plus à Toul, sauf que dans cette circonscription il n' y a parfois qu'une patrouille."

Une situation de sous-effectif qui pèse sur les policiers qui peut aussi se répercuter sur la population selon Régis Peiffer : "si il n'y a pas de police sur le terrain et si les enquêteurs sont débordés, au final ce sont les citoyens qui vont en payer les frais parce que le taux d'insécurité va augmenter fatalement".