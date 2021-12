Embarquement immédiat pour les principaux évènements de l'année 2022 en Mayenne

L'actualité mayennaise aura été particulièrement riche en 2021 et elle le sera de nouveau en 2022. Dressons une liste (non-exhaustive) de ce qui nous attend dans le département au cours des douze prochains mois.

Il faudra d'abord avoir le goût pour la politique, et un sacré appétit car nous sommes partis pour 6 mois de campagne électorale. D'abord la présidentielle et dans la foulée les législatives, pour l'instant chez nous c'est plutôt calme. Ici, c'est évidemment la santé qui sera au coeur du débat public. Le Département va lancer très vite des Etats Généraux avec l'ambition de réduire la fracture. Notre département est le 3ème désert médical du pays.

Pour respirer, on va miser sur le sport en suivant les performances des footballeurs du Stade Lavallois qui peuvent encore jouer la montée en Ligue 2. Et il y aura les Boucles cyclistes de la Mayenne fin mai avec la présence d'équipes de très haut niveau et le retour de Château-Gontier sur le parcours.

A Château-Gontier, justement, pour fluidifier le trafic, pas des vélos mais des voitures, la mise en service du contournement nord, avec son imposant viaduc, est toujours prévu pour cette année.

Et puis, la Mayenne terre de culture, de festivals, V and B Fest, Au Foin de la Rue, Les 3 Eph', l'Espace Mayenne, Jazz à Meslay-Grez. De grands artistes vont venir : Orelsan, Bruel, Lavilliers, Gaëtan Roussel, le rappeur Laylow, le pianiste Brad Meldhau.

