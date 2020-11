Embaucher des personnes handicapées "pour faire de belles rencontres"

Un Café joyeux ouvre à Bordeaux. 14 jeunes porteurs de handicap et trois encadrants y assurent la cuisine et le service.

Un constat, en cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, il est plus difficile de se faire embaucher : "Elles sont deux fois plus longtemps en recherche d'emploi et 80% d'entre elles ont des difficultés en terme de diplôme", affirme Gwenaëlle Kermarrec, directrice APF (Associations des paralysés de France) entreprises dans le Finistère.

Faire de belles rencontres

Et pourtant affirme-t-elle : "Faire rencontrer les employeurs et les personnes en situation de handicap permet de belles rencontres."

Et dans la démarche, ni les recrutés, ni les recruteurs ne doivent se sentir seuls : "Il faut donner confiance et avoir un accompagnement personnalisé. Il y a des plate-formes, des emplois tremplins et des entreprises de travail temporaires créés depuis le début de l'année. Il y en a quatre en Bretagne."

Difficultés du reconfinement

La situation actuelle, le nouveau confinement "peut être complexe. Environ 80% des personnes que j'emploie (dans une entreprise adaptée) sont présentes actuellement sur site. On travaille beaucoup avec la médecine du travail, les protocoles sont suivis. Certaines personnes sont vulnérables et doivent rester à domicile mais ce n'est pas la majorité."