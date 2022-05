Embaucheunvieux.com : une société niçoise veut trouver du travail aux plus de 50 ans

Italo Pitis est le fondateur de Embaucheunvieux.com. Un site que vous retrouvez en cliquant ici . C'est une société azuréenne. L'idée est de favoriser les embauches de personnes qui ont de l'expérience.

Quel est le constat sur le marché de l'emploi pour les plus de 50 ans ?

Le constat, c'est déjà un constat de couloirs. Lorsque vous croisez les gens dans les couloirs des entreprises, vous constatez qu'il y a très, très peu de têtes grises et encore moins de têtes blanches. J'ai voulu creuser le sujet du fait que je suis un ancien dirigeant. En France, seuls 53 % des seniors sont actifs alors que la moyenne de l'OCDE est à 60 %. En Allemagne, on travaille à 70 % et même 80 % en Irlande.

Les patrons n'ont pas envie de faire travailler les plus de 50 ans ?

Ce n'est pas tellement qu'on n'a pas envie. La question est culturelle, en fait. Pendant longtemps, les plans sociaux qui ont été mises en place pour réduire le poids des effectifs dans les entreprises ont d'abord favorisé en fait un licenciement de gens très expérimentés, ce qui paraît absurde du fait que toute sa vie, on nous demande de nous former. À partir du moment ou on est très formés, on ne veut plus des seniors dans l'entreprise. C'est vraiment une incohérence.

Comment fonctionne Embaucherunvieux.com ?

C'est d'abord un site internet, un site internet qui est animé par nos 2 réseaux sociaux. On travaille beaucoup sur LinkedIn, beaucoup moins sur Facebook. L'idée est que les gens de 50 ans et plus puissent déposer leur CV en confiance. Il n'y aura pas une intelligence artificielle qui va l'exclure sous prétexte qu'elle aura identifié qu'on a plus de 50 ans. L'idée, c'est d'accueillir bien évidemment les entreprises qui veulent travailler leur RSE, leur responsabilité sociétale et environnementale, mais également leur marque employeur et qui veulent être socialement inclusives.