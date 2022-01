"Embellir votre quartier" : la Ville de Paris annonce 250 chantiers de végétalisation en 2022

Des consultations avec les habitants ont eu lieu dans 16 des 17 premiers quartiers concernés par le projet, et des aménagements pour une ville plus verte vont être entrepris durant toute l'année. 50 à 100 arbres par quartier doivent être plantés.

Le projet municipal '"Embellir votre quartier" vise à végétaliser la capitale en regroupant les interventions et les travaux dans une période resserrée. Chaque projet d'aménagement donne lieu à une concertation avec les habitants, qui peuvent proposer leurs idées (sur idee.paris.fr).

En 2022, la municipalité annonce que 16 quartiers vont être réaménagés, pour un total de 250 chantiers. Par ailleurs, neuf nouveaux quartiers, dont "Nord Louis Blanc" (10e), "Belleville-Saint Maur" (10e), et "Montmartre" (18e) vont entrer en phase de concertation.

Les cartes des 16 premiers quartiers disponibles

La Ville de Paris met à disposition sur son site internet les cartes des 16 quartiers qui sont en cours de réaménagement ou dont les travaux vont commencer prochainement. Pistes cyclables, zones piétonnes, plantation d'arbres...Les solutions sont diverses pour verdir la ville, et en faire "un lieu plus agréable, plus accessible et plus respirable".

En tout, 1 200 à 1 300 arbres en plus vont être plantés,

explique Jacques Baudrier, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la coordination des chantiers. Une cinquantaine de rues seront fermées à la circulation et réaménagées, en plus des 160 "rues aux écoles".

"Adapter la ville au changement climatique"

Selon l'élu, il est important "d'adapter la ville au changement climatique".

Plus d'arbres, c'est plus d'ombre. Ça permet de rendre les villes beaucoup plus fraiches, durant les temps de canicule, qui malheureusement vont augmenter.

Le premier aménagement est une placette au croisement de la rue de Reuilly et du Faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement. La prochaine concertation aura lieu elle en zoom avec les habitants du quartier Belleville-Saint Maur, le 17 février. Le but à terme, est de couvrir les 85 quartiers définis dans Paris.