Emblème de l'Ecoparc de Déols : la vache Dudule est morte

Elle était l'emblème de l'Écoparc de Déols depuis près d'une vingtaine d'années, Dudule, vache de race Higland s'en est allée rejoindre son compère Titi disparu en février dernier. Cette vache rousse à longs poils et longues cornes, qui broutait placidement dans son enclos attirait la sympathie de tous les visiteurs du parc naturel de Déols où elle avait été installé à l'âge de seulement 1 an. Mais, justement, Dudule était âgée et souffrait d'un peu d'embonpoint. Une condition qui a aggravé les conséquences d'une blessure à une patte. Ce mercredi après-midi le vétérinaire a estimé préférable de mettre fin aux souffrances de l'animal.

Mascotte de l'Ecoparc depuis près de 20 ans

"Il n'y avait pas d'autre choix" a confié, émue, la maire de Déols, Delphine Geneste qui précise que l'animal était bien entourée au moment de sa mort, de membres du conseil municipal mais aussi de deux jeunes congénères. Deux jeunes mâles de race Highland, âgés de 1 an et qui venaient tout juste de rejoindre la matriarche depuis lundi dernier.

Le conseil municipal de Déols réfléchit a une manière de rendre hommage aux deux animaux qui ont marqué l'histoire locale de l'Ecoparc des Chenevières. Une page se tourne donc et une nouvelle s'écrit. Les deux nouveaux pensionnaires seront baptisés par le conseil municipal des enfants. Une cérémonie doit être organisée dans les prochaines semaines pour dévoiler leurs noms.