Embouteillages dans certaines auto-écoles de Côte-d'Or à l'approche de l'été

Difficile de trouver un créneau pour prendre des heures de conduite dans certaines auto-écoles du département, début juin 2021. En cause, la crise sanitaire, qui a engendré des retards dans les plannings, mais aussi une pénurie de moniteurs.

On manque de moniteurs dans certaines auto-écoles de Côte-d'Or (photo d'illustration)

Un lointain souvenir pour les uns, un cauchemar actuel (mais un passage obligé) pour les autres : le code de la route - et ses suites logiques, avec les heures de conduite et l'examen du permis. La plateforme privée ObjectifCode évoque une augmentation de 20% du nombre d'inscrits pour passer le code entre les printemps 2019 et 2021 en Côte-d'Or.

Conséquences : pour l'étape suivante, les cours de conduite, il y a bouchon dans les auto-écoles début juin 2021. Au delà des effets du confinement, avec le décalage des examens en 2020 et dont les effets se font toujours sentir, il faut également relier ces retards à l'approche de l'été - puisque tout le monde veut son permis, pour partir en vacances ou en prévision de la rentrée.

Casse-tête pour les plannings et pénurie de moniteurs

Même tendance à l'auto-école du Centre, installée depuis 1970 rue Jean Jacques Rousseau à Dijon : 20% d'inscrits en plus par rapport à 2020. Une affluence qui se transforme en casse tête pour le propriétaire Richard Giboulet : "Je régule les leçons, à une heure et demi par semaine par élève, pour que chacun puisse faire au moins une séance, ça fait une formation qui avance un peu au ralenti". Planification complexifiée par le manque de moniteurs dans cette auto-école. C'est un problème plus global, nous confirme le CNPA en Côte-d'or, le conseil des professions automobile, qui parle d'une véritable "pénurie".