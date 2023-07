Émeutes à Marseille : une troisième soirée sous surveillance

Après déjà deux nuits de violences et de pillages à Marseille, la ville se prépare à une nouvelle soirée sous tension. Dès 19h, des groupes ont fait face aux forces de police mobilisées, notamment sur la Canebière. Des mortiers d'artifice sont lancés, les force de l'ordre dispersent le personnes sur place, notamment à l'aide de gaz lacrymogènes. Certains manifestants sont cagoulés.

A 20h30, 14 personnes ont déjà été interpellées, de source policière. Plusieurs groupes assez compacts tentent de commettre des pillages dans le secteur de la Canebière. Ils sont à chaque fois dispersés par les forces de l'ordre.

Il y a eu également une tentative d'intrusion dans la caserne de pompiers de la Canebière.

Le secteur du centre-ville était déjà sous surveillance renforcée dès 19h, selon la journaliste de France Bleu Provence présente sur place.

Un important dispositif de sécurité

Un dispositif impressionnant de forces de sécurité a été déployé ce samedi soir. Dans Marseille, plusieurs centaines d'agents sont présents, le Raid et le GIGN font partie du dispositif. "Des blindés sont engagés ainsi que deux hélicoptères de la gendarmerie", précise une source policière.

A 18h, l'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique Yannick Ohanessian demandait sur franceinfo "aux Marseillais d*'éviter le centre-ville autant que possible***". "On n'en est pas à demander que les gens ne sortent plus de chez eux, mais plutôt d'éviter ce périmètre d'hyper-centre au regard de ce qui s'est passé" dans la nuit de vendredi à samedi, précise l'élu.

Ce samedi soir, l'instauration d'un couvre-feu n'est pas envisagée même si Yannick Ohanessian reconnaît tout de même que "les mesures prises y ressemblent fortement". En effet, les commerces, bars et restaurants du centre-ville ferment plus tôt et les transports en commun s'arrêtent à 19h. Les trottinettes et vélos en libre service ont également été retirés du centre-ville de Marseille. Les manifestationssont interdites jusqu'à dimanche matin 7h.

Dans la journée, les commerces du centre-ville avaient pris les devants, en barricadant leurs boutiques, pour éviter les pillages. Pour certains c'était trop tard, il s'agissait juste de les protéger au maximum.