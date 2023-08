Émeutes à Strasbourg : deux mois après, les habitants du quartier Cronenbourg entre surprise et résignation

Après deux mois de quasi silence, le président Emmanuel Macron choisit la rentrée pour remettre sur le devant de la scène les émeutes du début de l'été. Une grande réunion avec tous les ministres est prévue mardi 29 août pour tenter de comprendre le phénomène et tenter d'apporter des solutions. Aux abords de la cité nucléaire du quartier Cronenbourg (Strasbourg), où les violences ont été particulièrement marquantes en début d'été, les habitants tirent, eux, le bilan de l'évènement, deux mois après.

Une rentrée sans l'école primaire du quartier

Ces évènements ont tout d'abord surpris de nombreux habitants et commerçants interrogés, qui tiennent à mettre en avant qu'il fait bon vivre dans le quartier. "Les émeutes, ça a été une surprise et une déception, résume Alexis Noël, éducateur au FC Kronenbourg. Ça fait quelques années que le quartier est vraiment calme, c'est un endroit où il y fait bon vivre et où les habitants s'entraident. On va mettre ça sur le compte de l'âge bête. Beaucoup de jeunes se sont laissés embarquer par les réseaux sociaux."

Comme partout en France, ce sont surtout des jeunes adultes et des adolescents qui sont descendus dans les rues pour parfois brûler des voitures ou encore des bâtiments publ ics, comme l'école primaire Marguerite Perey, qui ne pourra pas rouvrir à la rentrée . "On en parle avec les adultes du quartier, au club. On a des jeunes qui regrettent, car les élèves sont délocalisées et ce sont leur petits frères et sœurs, leur parents, qui en payent les conséquences", poursuit Alexis Noël.

Pas question pour autant d'épargner l'action publique. "Comme d'habitude, on s'intéresse à nous maintenant, mais c'est une histoire sans fin. On va encore laisser le problème se dégrader jusqu'à ce que ça explose à nouveau. Ici les jeunes manquent de tout : on a peu d'arbres, pas beaucoup d'activités... Ils sont livrés à eux-mêmes."

"Ils sont trop loin pour prendre les bonnes décision"

"Pour moi ce n'est pas une surprise ces émeutes. Il y a des appartements insalubres ici. Les rats sont partout, ils n'ont même plus peur de nous", explique Bully Hood (son pseudo), un quarantenaire qui rend service un peu à tout le monde en bas des tours de la Cité nucléaire. Ils sont des dizaines à passer chercher des bars chocolatées, de l'eau et des sodas qu'il vend à prix réduit.

Porte-parole des jeunes autour de lui et potentiel candidat aux prochaines élections départementales, Bully Hood estime que ce qu'ont montré les pouvoirs publics en réaction, cet été, n'incite pas à l'optimisme. "La préfète et la maire sont venues dans le quartier, mais elles n'ont parlé qu'aux personnes âgées. Pas aux jeunes qui étaient juste à côté. Les élus sont trop loin pour prendre les bonnes décisions. Des millions sont toujours dépensés, mais ils arrivent pas au bout. Sinon la délinquance, le chômage des jeunes auraient été réduits ici..."

Si le calme est revenu dans la cité, Okan, alias El Patron sur son compte Snapchat, ne se fait pas d'illusion : c'est l'effet vacances. Sur ses réseaux, il essaye de prêcher la bonne parole pour éviter aux plus jeunes "de faire les mêmes bêtises" que lui à leur âge. Mais il comprend leur colère à l'égard des forces de l'ordre. "On subit des humiliations tout le temps ici : des fouilles, des contrôles d'identité, le manque de respect. Les policiers ne cherchent pas à faire la différence entre les méchants et les gentils. Si après les vacances ils reviennent et qu'il y a des la provocation, ça repartira."