Émeutes après la mort de Nahel : à Bondy, les habitants attendent la réouverture du Lidl

C'est un supermarché presque vital pour les habitants de Bondy Nord. Le magasin Lidl a été pillé et saccagé fin juin lors des émeutes après la mort de Nahel, tué par un tir de policier à Nanterre lors d'un refus d'obtempérer. Depuis il est en travaux et doit rouvrir le mercredi 9 août à 8h30. Les habitants l'attendent avec impatience.

Des courses plus chères ailleurs

"Avec ma femme, on fait toujours les courses dans ce magasin, dit Jean-Daniel, habitant du quartier. Depuis la fermeture c'est la galère." Il doit prendre sa voiture pour aller "à Carrefour à Drancy ou à Leclerc". Pour ceux qui n'ont pas de voiture comme Lucette, il faut prendre le bus : "Ça me prend une heure et demi aller-retour."

Pour faire ses courses au plus proche, il y a un Franprix, mais tous les habitants s'accordent à dire que "c'est plus cher". "Ici on est dans une cité à loyer modéré, au Lidl les prix sont abordables, explique Fadila Tekkouk, présidente de l'association le lien social à Bondy.

L'association Le lien social vient en aide aux plus précaires à Bondy. © Radio France - François Ventéjou

Depuis la fermeture du Lidl, de plus en plus d'habitants viennent toquer à la porte de l'association*. "Maintenant, nos paniers ont une richesse supplémentaire,* raconte-t-elle. Mais le mot-clé c'est le partage, au lieu de distribuer six pommes, on en donne plus que trois."