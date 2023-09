Émeutes après la mort de Nahel : la facture des dégradations grimpe à 600 000 euros à Migennes

C'est l'heure de faire les comptes à Migennes. Plus de deux mois après les émeutes liées à la mort du jeune Nahel à Nanterre, la facture des dégradations est désormais connue et sera présentée ce soir au conseil municipal. "Les experts la chiffrent à environ 600.000 euros", annonce le maire François Boucher, pour qui "on aura des décisions modificatives, pour récupérer de l'argent que l'on voulait investir ailleurs. L'État va nous aider sur un bout, les assurances sur l'autre, mais la ville aura entre 150.000 et 200.000 euros à débourser".

La ville avait été durement touchée par les émeutes urbaines à la fin du mois de juin, avec des incendies de poubelles, de voitures, de véhicules municipaux, des abribus cassés ou encore des tirs de mortiers lancés contre la gendarmerie.

"On doit gommer tout ça", poursuit le maire, qui compte lancer "des travaux structurants" pour renforcer la sécurité et "faciliter la tâche de notre police municipale".

La cantine 10% plus chère

Le conseil municipal devra aussi examiner un autre sujet, l'augmentation de 10% du prix de la cantine et de la garde d'enfants matin et soir. La mesure sera proposée par le maire après la hausse "de 33% de la masse salariale" liée à la nouvelle convention collective de l'ACLM (Association des centres de loisirs du Migennois).

"On attend aussi une augmentation du prix d'achat des repas pour les cantines fin septembre et comme les pouvoirs d'achat est compliqué pour tout le monde, certaines personnes ne nous payent pas la cantine. On a aussi des dettes de cantine qui sont importantes, de l'ordre de 25.000 euros", se justifie François Boucher.

Pour le maire, "on a fait le choix de ne pas diminuer le nombre de personnes à la cantine, on accepte tout le monde. On est obligé et contraint d'augmenter pour faire face à l'inflation".