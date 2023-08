Émeutes urbaines : avant la rentrée, une "course contre la montre" pour rouvrir une école incendiée à Lormont

Pas une minute à perdre. À Lormont, commune de 23 000 habitants de la métropole de Bordeaux, la mairie s'active pour pouvoir accueillir à la rentrée du 4 septembre les 125 élèves de l'école maternelle Condorcet. Incendiée dans la nuit du 29 juin pendant les émeutes déclenchées par la mort de Nahel à Nanterre, cet établissement REP+ fait partie des près de 250 bâtiments scolaires pris pour cible en France.

ⓘ Publicité

Dans l'école lormontaise, les plus gros dégâts se trouvent dans la salle de jeux. Lieu de départ de l'incendie volontaire, elle "ne pourra pas être remise en service à la rentrée", prévient d'emblée Patrick Boisnard, le directeur des services techniques de la ville. "Le faux plafond s'est effondré, l'installation électrique est détruite, le revêtement du sol est brûlé et n'est pas récupérable ... C'est le lieu le plus impacté et il va falloir faire des travaux importants."

À lire aussi Mort de Nahel : une cagnotte en ligne lancée après la dégradation d'une école maternelle à Lormont

La salle de jeux, d'où est parti l'incendie, ne pourra pas être ouverte à la rentrée © Radio France - Margot Turgy

Le compteur électrique de la salle de jeux a fondu dans l'incendie. © Radio France - Margot Turgy

La salle de jeux reste inutilisable

La mairie a tout de même déjà pu faire intervenir un prestataire extérieur pour dépolluer les murs de la salle et du reste de l'école. "Il y a eu trois semaines d'intervention au total, ce qui comprend le tri du matériel et la décontamination des locaux. Et il n'y a plus aucun risque sanitaire aujourd'hui", explique Patrick Boisnard, qui précise qu'il va ensuite "falloir tout repeindre." Au total, la "remise en état" de l'établissement hors gros travaux devrait "approcher les 100 000 euros."

Le bâtiment a été pollué par les fumées. © Radio France - Margot Turgy

Dans les cinq salles de classe "contaminées par les fumées", "un nettoyage des surfaces et du mobilier" a été réalisé, ajoute Marine Groussin, responsable du service bâtiments à la mairie de Lormont. "Et tout ce qui est petit matériel - jouets, papeterie - a été jeté et trié. Mais en terme de nettoyage, la salle est prête". De nouvelles fournitures ont également été commandées, et les cinq enseignants vont donc pouvoir y accueillir à nouveau les enfants à partir du 4 septembre.

L'école, "une priorité"

"Mais il reste encore beaucoup de travail : l'électricité, la peinture ou encore la mise en place de structures modulaires" pour remplacer la salle de jeux, nuance le maire Jean Touzeau . La métropole de Bordeaux doit faire parvenir ce module à l'école Condorcet durant cette deuxième quinzaine d'août. "C'est notre priorité : l'école, l'éducation", insiste l'élu, qui prévient que remettre l'établissement entièrement sur pied pourrait prendre "plusieurs semaines, voire plusieurs mois" après la rentrée.

Du côté des parents d'élèves comme Sonia, dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement, "on est rassuré. Tant qu'ils sont accueillis dans cette école et qu'ils ne sont pas séparés, c'est l'essentiel". Elle et les autres parents seront sans doute conviés à un temps d'échange juste avant la rentrée par le maire de Lormont.

Les cinq salles de classe, contaminées par les fumées, ont dû être dépolluées. © Radio France - Margot Turgy