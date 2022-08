Émile Robert, doyen des supporters de l'ASSE et ancien joueur, est mort à l'âge de 101 ans

Il avait déjà 12 ans lorsque l'ASSE a vu le jour, en 1933. Le club vient de perdre un de ses plus fidèles supporters et le plus âgé d'entre eux. Émile Robert est décédé ce dimanche à l'âge de 101 ans. Né en 1921 à Saint-Jeures en Haute-Loire, il avait tout connu des Verts et avait intégré le club en 1938, après l'obtention de son brevet en comptabilité, pour ensuite se faire une place dans le groupe professionnel.

Envoyé en Autriche pour le STO en 1943

Lors du Championnat de Guerre, il a porté 18 fois le maillot Vert avant d'être contraint à quitter le club pour être envoyé en Autriche pour le service du travail obligatoire en 1943. Lors de son retour à Saint-Étienne à la fin de la guerre, il ne réintègre pas le groupe pro, mais continue à jouer au football à Rive-de-Gier et Saint-Chamond.

Il voulait faire son retour à Geoffroy Guichard cette saison

Fidèle de la tribune Henri Point, Émile Robert était encore abonné à Geoffroy Guichard avant la crise sanitaire. En 2021, à l'occasion de ses 100 ans, il avait été reçu au stade par Roland Romeyer et Loïc Perrin. Selon le club, il avait annoncé peu de temps avant sa mort vouloir se réabonner pour la saison 2022-2023.

A l'occasion des 90 ans de Geoffroy Guichard, nous avions reçu Émile Robert dans 100% Sainté