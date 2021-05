Emile-Roger Lombertie annonce de possibles nouveaux lieux de vaccination dans les quartiers de Limoges

En ce jour de première étape du déconfinement, le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie était l'un des invités de la matinale spéciale de France Bleu Limousin, ce lundi. Il est notamment revenu sur l'arrêté obligeant le port du masque dans 16 communes de Haute-Vienne, dont Limoges. Il a aussi annoncé une nouvelle montée en puissance de la vaccination dans la capitale limousine.

Concernant l'obligation du port du masque des rues de Limoges, prolongée jusqu'au 31 mai, le maire de Limoges a martelé qu'il "préfère informer que punir", préférant avoir voulu dans un premier temps "laisser le port du masque aléatoire à ceux qui marchent tout seul dans les rues". C'est le préfet de Haute-Vienne qui a imposé cette obligation, à Limoges et dans 15 autres communes du département où la population est supérieure à 3.500 habitants, à travers un arrêté "que je respecte complètement" a dit Emile-Roger Lombertie. "Nous devons coordonner nos efforts pour diffuser le moins possible le virus à l'ensemble de ceux qui vivent autour de nous (...). La liberté impose des devoirs, ça implique des règles communes, porter le masque en fait partie".

Bientôt des sites de vaccination dans les quartiers prioritaires ?

Concernant la vaccination à Limoges, Emile-Roger Lombertie a d'abord jugé la "coordination remarquable en Haute-Vienne, avec l'ARS, le CHU et le président du Département". A Limoges, "le centre culturel Jean Moulin est passé à 2.600 doses par semaine, il y a deux blocs au CHU, la vaccination chez les pharmaciens" a énuméré le premier magistrat de la ville. "Nous avons augmenté la capacité de vaccination, nous envisageons de continuer dans les endroits existants, et _nous réfléchissons à ouvrir des lignes de vaccination dans les quartiers de politique de la ville_, en travaillant avec les associations" a précisé le maire de la ville. A titre personnel enfin, Emile-Roger Lombertie affirme avoir "repris une assurance et une certification pour faire des séances de vaccination pour dépanner quand il y en a besoin dans les lignes vaccinales".

Restaurants : des terrasses partout où ce sera possible

Concernant enfin l'activité économique, Emile-Roger Lombertie assure que la municipalité va "_ouvrir grandement les terrasses partout où il peut y avoir des terrasses_, et tout ceux qui n'en ont pas pourront reprendre les chalets (du Village des restaurateurs, NDLR), pour continuer le clic and collect et la vente directe, de telle manière qu'il y ait une cohérence et une solidarité pour tous les professionnels" a jugé le Maire de Limoges, qui n'est pas hostile "à piétonniser au maximum, mais à condition qu'elle ne gêne pas les services aux personnes dans le centre-ville", a-t-il conclu.

