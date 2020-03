Edition spéciale: Coronavirus sur France Bleu Poitou

L'allocution d' Emmanuel Macron était très attendue ce jeudi soir à 20h pour faire le point sur la crise du covid-19. On retiendra notamment que dès lundi, environ 12 millions d'élèves, et plus d'un million d'agents de l'Éducation nationale seront concernés par la fermeture de quelques 62 000 établissements scolaires. Par ailleurs 74 universités vont fermer en France, ce qui concerne environ 1,6 million d'étudiants

La Préfète de la Vienne Chantale Castelnot, la Rectrice d' Académie Bénédicte Robert, mais aussi le Dr Stéphane Bouges, médecin à l' ARS seront nos invités. Nous donnerons aussi la parole aux représentants des syndicats de l'éducation nationale, enseignants et parents d'élèves.

Concernant les conséquences économiques nous ferons aussi le point dans nos journaux avec les représentants des Chambre de Commerce et d' Industrie de la Vienne et des Deux-Sèvres qui ont mené des enquêtes auprès des entreprises du Poitou.

Des témoignages aussi de médecins "réservistes ".