Emission spéciale feux de forêt, un an après les incendies dans le Jura

Le Jura a connu des incendies inédits en août 2022 dans le secteur de Vouglans , avec plus de 1.000 hectares détruits, et plusieurs villages évacués. Un an après, France Bleu Besançon consacre une émission spéciale à ces feux de forêt historiques en Franche-Comté, et aux changements opérés depuis un an. Nous installons notre studio au cœur de la préfecture du Jura à Lons-le-Saunier, ce jeudi 29 juin entre 6h et 9h, là où la cellule de crise a coordonné les opérations l'été dernier.

ⓘ Publicité

Quelles leçons ont été tirées de ces feux de forêt? Comment les autorités et les pompiers préparent-ils l'été 2023 et les suivants? Les habitants et les professionnels du tourisme du Jura appréhendent-ils aussi ces prochains été, avec le souvenir de 2022? Ce sont les questions que nous poserons toute la matinée.

Ecoutez l'émission spéciale de 6h à 9h

loading

Préfet, gendarme, pompiers, agriculteurs... au micro de France Bleu Besançon

Le préfet du Jura Serge Castel répondra à nos questions, tout comme le colonel Cyril fournier, qui a commandé les opérations des pompiers en août 2022. Nous recevrons aussi le directeur de l'ONF Florent Dubosclard, le directeur départemental des territoires (DDT) Nicolas Fourrier, le président de la chambre d'agriculture François Lavrut et le colonel Frédéric Huguet, commandant du groupement de gendarmerie du Jura, sur la protection des habitants et les évacuations.

France Bleu Besançon vous fera aussi visiter un camion de pompiers "feux de forêt" et le poste de commandement avancé, mobilisés dans ce genre d'intervention d'envergure.

Un plan d'action pour l'été 2023

Un an après, le préfet du Jura a établi un plan d'action "feux de forêt", pour anticiper les risques, coordonner les moyens opérationnels (pompiers, moyens aériens etc), et mieux prendre en charge les populations des zones concernées. Des chemins d'accès ont été aménagés dans le massif forestier de Vouglans, pour faciliter le travail des pompiers. Par ailleurs, les agriculteurs très mobilisés en 2022 vont être indemnisés pour leur aide et une procédure est mise en place pour organiser leur mobilisation.

Le hameau de Menouille à Cernon, un an après les incendies, en juin 2023. © Radio France - Claude Bruillot