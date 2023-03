EMISSION SPECIALE : France Bleu Armorique s'installe à Pleine-Fougères, en Ille-et-Vilaine, jeudi 9 mars

France Bleu Armorique s’installe à Pleine-Fougères ce jeudi 9 mars. Dès 6h et pour toute la matinée, toute l'équipe est en émission spéciale en direct de cette petite commune d’Ille-et-Vilaine, située à la frontière de la Manche, tout près de la baie du Mont Saint Michel.

A France Bleu Armorique on veut vous faire découvrir ce village de 2 000 habitants et ses commerces de proximité : Thomas, notamment qui a ouvert sa boulangerie il y a un an, ou encore Stéphane, le cafetiers qui est là depuis plus de 20 ans. Vous allez en savoir plus sur ces commerçants qui font vivre ces zones rurales en Bretagne.

Vous entendrez aussi les habitants de Pleine-Fougères, appelés les Pleine-Fougerais et les Pleine-Fougeraises. Monsieur le maire Louis Thébault, qui nous accueille dans sa mairie sera avec nous également, ainsi que des élus de la Région et de la chambre des métiers de l'artisanat.

Enfin, France Bleu Armorique vous donne la parole : Venez nous voir si vous habitez dans le coin ! Venez nous écoutez, prendre un café et discuter avec nous.

Rendez-vous dès 6h ce jeudi 9 mars, depuis la mairie de la Pleine-Fougères.