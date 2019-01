Emission spéciale "Gilets Jaunes" : sur France Bleu Bourgogne

Ce lundi 14 janvier, France Bleu Bourgogne casse son antenne pour une matinale spéciale consacrée au mouvement des "gilets jaunes", trois d'entre eux seront nos invités entre 7h00 et 9h00. Vous pouvez intervenir au 03 80 42 15 15.

Dijon, France

A la veille du grand débat national porté par le gouvernement, France Bleu Bourgogne invite dans ses studios trois "gilets jaunes" pour débattre, exposer leur point de vue, répondre aux auditeurs. Dans notre studio également, le député LREM de la 5e circonscription de Côte-d'Or Didier Paris. Vous pouvez intervenir à partir de 7h00 au 03 80 42 15 15.

Nos invités :

Nathalie 39 ans et mère de famille et travaille à la banque postale, et Dominique, 30 ans qui travaille dans un laboratoire d'analyses. Tous les deux ont vécu sur le rond point de Soirans, jusqu'à ce qu'il soit démantelé, aujourd'hui ils participent aux manifestations du samedi à Dijon.

Jérôme, photographe et journaliste culturel, est très actif sur les réseaux sociaux et il poste notamment beaucoup de photos qu'il prend pendant les manifs.

Ces trois gilets jaunes ne se considèrent aucunement comme des représentants ou des porte-paroles du mouvement, ils seront en studio dès 7h00.

A 8h00, le député LREM Didier Paris, de la cinquième circonscription de Côte-d'Or les rejoindra, pour répondre à leurs questions, mais également à celle des auditeurs.