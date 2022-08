Emission Spéciale - Incendie en Gironde - 16h/18h30

L'incendie dans le Sud-Gironde et les Landes se poursuit ce jeudi 11 août. France Bleu Gironde vous donne la parole entre 16h et 18h30. Particuliers ou professionnels, témoignez au 05.56.19.10.10.

Le scénario de juillet se répète et ce sont 10 000 habitants qui ont été évacués cette semaine à Belin-Beliet, Hostens et St Magne en Gironde, mais également dans les Landes à Saugnac et Muret ou encore Moustey.

France Bleu Gironde vous propose une émission spéciale entre 16h et 18h30 avec libre antenne.

Nous échangerons, entre autres, avec la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Gironde, Nathalie Laporte, mais également Thomas Héron de la Protection Civile, Alain Bourguignon, conseiller municipale de Salles, Annie Montrichard responsable de la Ferme des Bleuets à Belin-Béliet... Et vous ! Nous attendons vos témoignages. Que vous ayez été évacué, que vous souhaitiez partager une initiative solidaire (dons, prêt de terrain pour animaux, hébergement), si vous êtes pompier volontaire, artisan : exprimez-vous à l'antenne en nous contactant, à partir de 16h, au 05.56.19.10.10.