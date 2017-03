EMISSION SPECIALE Quels services publics demain en Sarthe ?

VIDÉO - A la campagne, mais aussi dans certains quartiers en ville, les services publics sont de moins en moins présents, en tout cas physiquement : de moins en moins de guichets, de plus en plus d'internet... comment garantir l'accès de tous les Sarthois à ces services ?

C'est un grief récurrent dans de nombreuses communes de la Sarthe : la disparition des services publics. Une tendance de fond, souvent mal vécue, parfois mal comprise. Dernier épisode en date, le nouveau dispositif de délivrance des cartes d'identité, qui n'est plus accessible désormais que dans 17 mairies. Il est loin le temps où chaque village avait sa Poste et son école. Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Quelles sont les solutions qui peuvent garantir l'accès de tous les Sarthois à ces services ?

France Bleu Maine ouvre le débat avec :