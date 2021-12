Emission spéciale Restos du Coeur ce vendredi 24 décembre sur France Bleu

De 20h à 22h, Willy Rovelli anime cette soirée spéciale pour soutenir les dons en faveur des Restos du Coeur. Au programme de cette soirée, une interview de Patrice Douret, président de l'association, vos appels et les plus belles chansons des Enfoirés depuis 1985, le tout dans la bonne humeur et la convivialité d'une soirée de réveillon.

Vos prochains rendez-vous

- l'enregistrement à Montpellier du concert des Enfoirés, entre les 20 et 24 janvier. Il reste encore quelques places

- le week-end de collecte des Restos du 4 au 6 mars

Les Restos du Cœur au quotidien

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 142 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi. L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 70.000 bénévoles réguliers est plus important que jamais malgré la reprise.

Pour faire un don plusieurs possibilités s’offrent à vous. Plus d’explications ici