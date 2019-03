Émission spéciale sur France Bleu Mayenne : Grand débat national, quel bilan en Mayenne ?

Laval, France

C’était l’une des réponses d’Emmanuel Macron, pour tenter de calmer la révolte des gilets jaunes. Le grand débat national s’est tenu en France du 15 janvier et 15 mars. Les Français ont pu s'exprimer, donner leur avis, via une consultation sur Internet avec un questionnaire à remplir, mais également échanger et débattre lors de réunions publiques organisées partout en France, et notamment en Mayenne.

Ce grand débat national s’achève : a t-il été utile ? a t-il été constructif ? Et maintenant, que va t-il se passer ? Que vont devenir les doléances des Mayennais ?

Émission spéciale ce vendredi 29 mars, entre 8h et 9h, en direct sur France Bleu Mayenne et en Facebook Live sur notre page Facebook France Bleu Mayenne.

Avec nous en studio pendant une heure :

Anthony Boukoucha, directeur de cabinet du Préfet de la Mayenne, référent grand débat national pour la Mayenne.

Christophe Langouët, maire de Cossé-le-Vivien . Il a organisé trois réunions publiques sur sa commune.

. Il a organisé trois réunions publiques sur sa commune. Christophe Feuillet, président de l’Autre Association. L’association a co-organisé avec la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne quatre réunions publiques sur la commune.

