Emission spéciale : un an après, France Bleu Paris revient à Nemours traumatisée par les inondations de mai 2016

Matinée spéciale sur France Bleu Paris ce mercredi. En 2016, une bonne partie de l'Ile-de-France était touchée par des inondations. Un an après, France Bleu installe son studio à Nemours (Seine-et-Marne). Invités, reportages, nous verrons comment la ville s'est remise de ce traumatisme.

Un an après les inondations qui ont marqué notre région en 2016, France Bleu a décidé d'aller à la rencontre des habitants de Nemours, une ville dévastée par la crue du Loing. Dès 6h, mercredi 31 mai, France Bleu donne la parole aux habitants et revient sur ces événements qui ont marqué la population. Invités, reportages, nous verrons si les assurances ont joué le jeu, si la ville s'est relevée, si le commerce a repris et si les habitants ont tourné la page.

Les inondations de 2016 sont ancrées dans les mémoires des habitants de Nemours en Seine-et-Marne où les crues dans ce département avait fait deux morts. Il y a un an, de très fortes pluies faisaient monter l'eau de plusieurs rivières et fleuves en Ile-de-France. A Paris, la Seine avait débordé de son lit obligeant la fermeture des voies sur berges.

La Seine en crue. © Radio France - Martine Bréson

Nemours (Seine-et-Marne) fait partie des villes les plus touchées dans notre région. Le Loing et le canal du Loing ont débordé tellement vite que certaines familles de Nemours ont dû quitter leur maison en catastrophe, le matin du 1er juin 2016, en laissant derrière elles toute une partie de leur vie.

Il y a un an, Nemours les pieds dans l'eau. © Radio France - Fanny Bouvard

Pour certains habitants, le traumatisme est toujours là

Les plus touchés par les inondations n'ont plus rien. Une maison dévastée par les eaux et des souvenirs perdus à jamais : aucun retour en arrière n'est possible. Un an après, certains sinistrés ne sont toujours pas rentrés chez eux. Pour d'autres, les travaux n'ont pas commencé et ils campent toujours dans leur maison. Nathalie est retournée chez elle en février 2017 à Saint-Pierre-les-Nemours. Une question la hante : "Est-ce-que ça peut recommencer".

Mon fils a dormi durant huit mois tout habillé au cas où...

Nathalie raconte qu'elle avait peur de revenir dans sa commune, dans sa maison. "Je détestais cette rue, je détestais le maire, je voulais partir". Son fils est resté longtemps terrorisé par ce qu'il venait de vivre avec la crue " Il a dormi huit mois habillé.. au cas où il aurait dû se sauver le soir, alors qu'on n'habitait pas ici", précise sa maman. "Je ne suis plus la même personne, il faut que je fasse le deuil de ma vie d'avant", avoue Nathalie qui se dit qu'un an après finalement elle est "heureuse que ça se soit passé car cela a mis de l'ordre dans ma tête et dans ma vie".

Comment les assurances ont-elles fait face ?

Pour les habitants victimes des inondations, la relation avec les assurances s'apparentent à un combat. Les anecdotes sont nombreuses. Des assurances qui proposent 3.000 euros pour tout un étage inondé ou qui envoie un devis pour le bas du mur touché par les eaux mais pas pour le haut où l'humidité est remontée. Des travaux ont été faits au rabais pour ne pas dépasser l'argent donné par l'assurance.

Les commerces ont été frappés de plein fouet

Plusieurs commerçants ont décidé de mettre la clef sous la porte. Impossible de se relever pour certains. Un an après, plusieurs boutiques sont encore à vendre. Certains commerces comme l'Ecu de France ont voulu rouvrir très vite. Il a fallu enlever la boue, nettoyer au karcher. Quelques jours après la crue, il était à nouveau ouvert. Quinze jours ont été nécessaires au cordonnier pour rouvrir sa boutique mais les travaux ne sont toujours pas faits. Paule la coiffeuse a repris le travail. Même chose pour Jean-Philippe qui fait des économies pour pouvoir terminer les travaux. A Nemours, la vie depuis la crue n'est plus la même et ne sera jamais plus la même.

