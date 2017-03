Emissions spéciales : RCFM en direct du Cercle des Nageurs de Marseille

Mardi 28 mars, France Bleu RCFM organise une journée spéciale avec les corses de Marseille. La journée sera réalisée en direct du Cercle des nageurs de la cité phocéenne.

RCFM traverse la Méditerranée mardi 28 mars. Votre radio sera en direct tout au long de la journée du Cercle des nageurs de Marseille. De nombreux invités se succèderont à nos micros à l'occasion de différents rendez-vous d'informations.

La Matinale - L’invité de 7h50

Philippe Pujol, Prix Albert Londres pour ses reportages sur les quartiers nord de Marseille sera l'invité de la rédaction.

La Grande Édition de la mi-journée

Le journal de la mi-journée sera présenté en direct du Cercle des nageurs. Didier Arnoux recevra à cette occasion le président de cette structure, Paul Leccia. Vous pourrez y entendre aussi les différents reportages réalisés à cette occasion dans la cité phocéenne.

Puis suivra dans la deuxième partie de la grande édition, le magazine de la rédaction. L'émission sera consacrée, de 12h10 à 12h30 aux "étroites relations entre la Corse et Marseille dans le domaine de la santé". Pour évoquer ces relations plusieurs invités : Dominique Rossi, Chef du service urologie à l’Hôpital Nord et président de la CME (commission médicale d’établissement), Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien à l’Hôpital Sainte Marguerite, René Luc Renucci, Radiologue, qui vient d’être sollicité par l’Hôpital de Sartène pour apporter son aide.

Place Publique 18h – 19h30

Enfin, dernier rendez-vous de cette journée spéciale à Marseille avec l’émission « Place Publique » réalisée en partenariat avec Corse Matin et présentée par Patrick Vinciguerra. En direct et en public de 18H à 19H30, quatre invités seront en plateau. Il s'agit de Jacques Pantaloni, ancien recteur de l'Académie de Corse, professeur émérite des universités, José Allegrini, ancien bâtonnier du barreau de Marseille et actuel Médiateur de la Ville, Jean Dal Colletto, président de la fédération des Corses de Marseille et des Bouches du Rhône, Johan Bencivenga, président de l’Union Patronale et du Medef des Bouches du Rhône et président de la société Kiping. Thème de Place Publique : Que peuvent apporter au développement de l'île les corses de l'extérieur?