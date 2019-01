Emma, 18 ans, fait partie des pompiers volontaires qui s'engagent en Mayenne cette année

Mayenne, France

Ils sont là pour nous toute l'année : les pompiers. La Mayenne compte 1300 pompiers volontaires et 115 professionnels. Ce 1er janvier, de nouvelles recrues volontaires rejoignent les effectifs dans les 47 centres du secours du département.

On retrouve notamment Emma, 18 ans, cette Lavalloise actuellement en prépa infirmière a voulu s'engager grâce à son cousin lui aussi pompier "quand il me parlait de son métier ça me plaisait, le contact qu'il avait avec les pompiers et puis aussi le travail en équipe, je me suis dit pourquoi pas moi et je me suis lancé " raconte la jeune femme le sourire aux lèvres.

Devenir pompier volontaire ne s'improvise pas, Emma a d'abord eu un entretien avant de passer une série de tests "3 tests écrits, de français, de mathématiques et de raisonnement puis des tests physiques comme par exemple de la course et de la natation" explique la jeune recrue.

Ces nouveaux pompiers volontaires ne partiront pas en intervention dès le 1 janvier, avant cela ils vont devoir suivre une formation de plusieurs mois " on a plusieurs formations, pour le secours à la personne ou encore les incendies" détaille Emma pressé de partir sur le terrain "j'appréhende un petit peu mais j'essaye d'oublier, je me lance et on verra bien !". Si tout se passe bien, Emma a pour ambition de devenir infirmière chez les pompiers.

Pour ceux qui souhaitent devenir pompier volontaire, la prochaine session de recrutement en Mayenne aura lieu en juillet prochain.J