Emma et Gabriel sont les prénoms tendance des bébés en 2019 selon "l'Officiel des prénoms" à paraître ce jeudi 18 octobre et dont Le Parisien Aujourd'hui en France dévoile le TOP 20 ce mercredi. Le palmarès ne note pas d'effet coupe du monde sur les prénoms Kylian, Antoine, Olivier, Adil ou Paul.

L'édition 2019 de "L'Officiel des prénoms" doit paraître ce jeudi aux Edition First. Les auteurs Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin se basent sur les statistiques de l'INSEE et sur le registre de l'Etat Civil pour établir une projection des tendances 2019.

Le retour d'Emma et le succès incontesté de Gabriel

Emma et Gabriel sont les deux prénoms préférés des français selon le Parisien/Aujourd'hui en France qui publie ce mercredi le top 20 des prénoms tendance en 2019. Emma est en tête chez les filles. Le prénom repasse devant Louise qui était en première position l'an dernier. A la troisième place on trouve Jade, et la quatrième Alice. On note aussi le succès de Lina ou Mila (cinquième position). Ce sont des prénoms qui se comprennent à la fois en langue française, chinoise, indienne, grecque, et arabe.

Chez les garçons, Gabriel reste le prénom préféré des Français. On note une belle remontée de Louis qui passe de la septième à la deuxième place. Ensuite viennent Raphael, Léo ou Adam.

Pas d'effet Coupe du monde

Le palmarès de l'Officiel des prénoms ne montre pas d'effet Coupe du monde. Kylian, Antoine ou Olivier ne figurent pas dans les vingt premiers. D'ailleurs déjà en 98 Zinedine ou Bixente n'ont pas séduit. Contrairement à Lilian Thuram dont le prénom a été donné pendant une décennie après la Coupe du monde. 200 bébés portaient ce prénom avant la Coupe du monde. Il a été enregistré plus de 1.200 fois à l'état civil en 1999, puis environ un millier de fois, chaque année, jusqu'en 2010.